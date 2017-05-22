卡罗顿银行副总裁张雅惠 安永会计师事务所合伙人张帆

入选2017年圣路易多元化少数族裔名人录

【圣路易时报讯】圣路易少数族裔多元化名人录(Who’s Who Diversity in Color)5月8日举行2017年得奖人颁奖典礼，今年大圣路易地区共有17位少数族裔专业得奖人士获选。其中包括二位华裔，分别是卡罗顿银行(Carrollton Bank)副总裁张雅惠(Tina Hsieh)和安永会计师事务所(Ernst & Young LLP)合伙人张帆(Fan Z. Tielking)，是为华裔之光。

颁奖典礼18日下午五时半在圣路易市城区Ball Park Village二楼盛大举行，圣路易市市长Lyda Krewson，市议会议长Lewis Reed， 圣路易Mosaic专案主任Betsy Cohen等贵宾应邀致词。多元化少数族裔名人录发行人Ericca Willis亲自为17位得奖人颁奖。

今年是第三届多元化少数族裔名人录颁奖典礼，现场同时举行2017年版名人录新书发布会，书内记录17位得奖人之精彩介绍和相片，图文并茂，值得珍藏。

2017年得奖人张雅惠来自台湾，目前是卡罗顿银行(Carrollton Bank)商业贷款副总裁。从最早的西南银行到卡罗顿银行，张雅惠在银行界服务亚裔、华裔社区超过三十年，本着专业热忱和对亚裔、华裔社区的了解和融入，张雅惠成功的为亚裔华裔社区建立了与银行互信之基础和沟通桥梁，直接帮助亚裔、华裔企业融资贷款，创业发展，提升经济实力和社区能见度。

2017年得奖人会计师张帆来自中国云南，复旦大学、美国加州州立理工大学毕业，目前是世界四大会计师事务所之一的安永会计事务所(Ernst & Young LLP)国际税务合伙人。张帆以她的强有力的国际背景和认真打拼的专业工作态度，让她成功的在职业生涯中做到安永会计师的国际税务合伙人之高阶职位，张帆还曾担任2015年亚美商会(Asian American Chamber of Commerce)财务。

大圣路易地区曾获得第一届，2015年多元化少数族裔名人录之杰出华人陶李建筑师事务所(TAO + LEE Associates, Inc.)陶克平建筑师和Helen Lee建筑师夫妇18日亦出席颁奖典礼。 Helen Lee建筑师现在是名人录2017年委员会成员之一，其他委员为Mosaic专案主任Betsy Cohen，圣路易西班牙社区领袖Jaime Torres，圣路易联合慈善Wray Clay，圣路易多元化倡议Valerie Patton，圣路易巴塞尼亚Akif Cogo，委员会主席为YWCA女青年会主席Adrian Bracy。