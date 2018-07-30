2018圣路易企业法律顾问奖得主 – 李思源 Alex Lee律师

【圣路易时报讯】圣路易华裔律师李思源(Alex Lee)荣获2018年圣路易商业期刊圣路易地区企业法律顾问奖，颁奖典礼7月20日(周五)早上8点15分在圣路易Clayton丽晶大旅馆(Ritz-Carlton)举行。

李思源律师拥有近20年法律工作经验，目前任职于TKC Holdings, Inc.公司，担任法律执行副总裁，该公司员工超过六千人，年收益150亿，公司业务范围包括惩教和旅馆供应市场。

除了法律工作，李思源律师还兼任AML合规委员会执行委员及担任伦理委员会、风险委员会和401K退休委员会成员。

在加入TKC公司之前，李思源律师在圣路易地区律师法律事务所担任律师超过10年。专业范围包括商业诉讼，医疗职业责任辩护，产品责任和就业法。他还曾担任圣路易互联网电信公司WorkNet通讯公司助理总法律顾问。

2012年，李思源律师共同创立了圣路易亚美商会(Asian American Chamber of Commerce of St. Louis, AACC)担任会长至2014年和担任董事迄今。 AACC扮演着亚美商会与圣路易主流社区沟通桥梁的角色。至目前为止，AACC有会员超过200人，举办过多次大型社区活动，网络早餐餐会及赴香港、越南商业考察团行程，并建立了与圣路易地区商业委员会强有力的合作伙伴关系。

李思源律师同时也是密苏里州亚美律师协会(MAABA)活跃成员之一，曾担任该协会秘书，副会长和会长。 2011年在李思源律师领导下，成功的举办了与全国亚太裔律师协会中区地区联席研讨会，接待了三位来自中国的代表，洽谈圣路易地区中国空港专案，也因为如此成绩，2011年MAABA在亚特兰大举行之亚太裔律师协会全国会议中获颁杰出会员奖。

在圣路易法律界，李思源律师曾于2009年到2012年担任圣路易郡律师协会执行董事，2016年到2018年担任圣路易公司法律顾问协会董事。

在法律专业之外，李思源律师还担任圣路易魔术屋儿童博物馆策略规划委员会主席，这是一个非盈利性质儿童博物馆，致力于开发儿童参与、实践和学习能力，激发儿童想像力、好奇心、创造力，培养解决问题的能力。

2012年圣路易商业期刊颁予李思源律师企业多元领导奖，2013年获圣路易中小企业月刊颁予中小企业奖及圣路易地区商业委员会颁予百位领导奖。

李思源律师毕业于北卡洛莱纳大学政治系并取得圣路易华盛顿大学法学博士学位，拥有密苏里州和伊利诺州双州律师执照，目前与妻子Stephanie住在圣路易，育有一子Beckett，一女Ellery。