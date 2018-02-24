2018春节期间中国游客出境游数据出炉 来美情况如何？

随着2月22日的到来，春节假日正式结束。综合通讯运营商、线上旅行服务商和各地旅游部门提供的数据，经国家旅游局数据中心综合测算，在出境游方面春节期间，中国游客从近200个国内主要城市到达全球68个国家和地区、730个国内外城市。东南亚仍是春节期间出境游客最多的目的地，阿根廷、墨西哥等远程出境目的地在春节期间也大受欢迎。

值得一提的是，从相关数据来看，家庭游、订制游和团队游均有增长，游客更注重休闲度假，强调深度体验。跟团游和自由行分别占52％和48％。85、90后占比近50％，开始主导出境旅游市场格局。

在如此庞大的旅游市场份额面前，各国纷纷针对春节推出各种活动和优惠措施。英国弗莱泽百货筹备了“四城七店狗年主题橱窗展”活动，伦敦等四座城市七个门店的橱窗都被打造成富有中国特色和节日喜庆气氛的展示空间；澳大利亚为中国游客专门准备了春节惊喜，在悉尼歌剧院前广场，有一盏10米高的巨型生肖狗灯笼等待合影，在超市、商场等很多地方都挂上了中文的“福”字，还有当地人会用中文说“狗年好”送上祝福；法国马赛则开发了中文版本的马赛地铁APP，并设立了“普罗旺斯印象”微信公众号，定期更新向中国游客介绍该地区的文娱活动。

此外，更有不少外国游客，在春节期间专程到中国旅游，体验过节，“中国年”正逐渐被世界各个国家所认可，成为全球共同的节日和入境游的亮点。

大年28已经有数十万来自于近200个国内主要城市的旅游者，通过网站、App，以及遍布全国的6000多家旅游门店预订跟团游、自由行、定制旅游、当地玩乐等产品，到达68个国家、海内外700多个目的地城市，最远到达南极，最长行程达到29天。因此在2018年，出境游的游客量将在过去两年数据的基础上进一步提升。

定制游、私人向导等新鲜事物更成为消费者热衷的项目，今年每5位出境游客中就有一位“尝鲜者”，体验有私人管家服务的私家团、或预订一位“洋导游”全程陪玩。此外，目前各大旅行社也纷纷迎合市场的变化，推出各类定制游产品，例如像众信旅游推出的“一家一团”产品，显然是迎合当前家庭出游市场。

另外，长线旅游也越发受到青睐，美国作为出境目的地进入了前十位，北欧、迪拜阿联酋、欧洲、新西兰等长线目的地热度增长迅猛。从高端旅游周刊联合《数据》杂志所推出的调查数据显示，选择7-9天出境游计划天数的占据29%，选择10天及10天以上的占据24%，显然游客希望花费更长时间去体验境外旅游目的地。

2018春节期间中国游客来美旅游数据

驴妈妈公关部总经理李秋研在接受侨报记者采访时表示，“受美国当地气候寒冷影响，春节期间，国家公园基本处于关闭状态。到美旅游主要集中在西海岸城市群、夏威夷群岛、美国东海岸城市群等，以城市观光、乐园游玩、海岛度假、亲子游为主。春节热门目的地城市如夏威夷、洛杉矶、旧金山、纽约、拉斯维加斯，景点如洛杉矶环球影城、夏威夷檀香山、纽约自由女神像等。”

李秋研称，2018年春节在内的前后两周，驴妈妈平台美国线路出游人次，同比2017年增长约118%。夏威夷跟团游、关岛自由行因为当地气温相对较高，预订人次增幅最为明显，达到143%。另外，和暑期一样，春节亲子游产品预订量占比也相对较高，具有鲜明的时间特色。

至于价格方面，李秋研强调，受机票、酒店价格上涨影响，相比淡季，多数团期线路涨幅在三成，客单价两万元人民币上下。其中，家庭海外过年需求，中高端品质型、国际品牌酒店尤其受欢迎，品质出游、消费升级趋势明显。

2018-02-23 19:33 来源：侨报网