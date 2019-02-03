2019春晚节目单正式出炉！你最期待哪一个？

春晚官方微博3日宣布2019年春晚节目单，歌舞、魔术、杂技、戏曲、武术、小品、相声具体节目名称及演职人员阵容一一公布。

2019年春晚节目单（图片来源：微博@春晚）

北京日报客户端报道，小品方面，著名演员葛优将首次亮相春晚，搭档蔡明、潘长江表演小品《“儿子”来了》，对诈骗等违法行为给予曝光拆穿，在带来欢声笑语的同时抨击社会丑恶现象。小品《演戏给你看》鞭挞形式主义、官僚主义不良作风，展示基层反腐成果。这些作品将社会热点问题微缩呈现，将严肃的主题与幽默的包袱相呼应。小品《办公室的故事》则由闫妮、周一围、沈月和爱笑团队领衔，把视线投射到在职场奋力打拼的年轻人，倡导人与人之间坦诚相待。

歌舞方面，成龙与陈伟霆、邓伦一起，唱响新时代奋发向前的火热激情。孙楠、张杰合作带来一首《时间的远方》， 祝愿所有漂泊在外的游子都能够梦想成真，新春快乐。

还有更多明星大腕儿精彩亮相，王俊凯、王源、易烊千玺、吴磊、江疏影、周冬雨、景甜等均在其中。

早先1月31日，中央广播电视总台召开2019年春晚新闻发布会，介绍舞台创新技术、节目亮点以及主持人阵容。

此次春晚主会场设5位主持人，分会场6位主持人，在除夕夜陪伴全球观众。其中，康辉、朱迅、任鲁豫、李思思、尼格买提担任北京主会场主持人。

2019-02-03 04:10 来源：侨报网综合