《疯狂亚洲富豪》一片是继25年前的《喜福会》（Joy Luck Club）之后，再度以亚裔演员为主导的好莱坞电影。 圣路易亚美商会(Asian American Chamber of Commerce of St. Louis, AACC)，密苏里州亚美律师协会(MAABA)，美华协会(OCA)等社团呼吁各界支持观赏这部电影，希望这部片子能够再次敲开西方电影的大门

对于亚洲和亚裔美国观众来说，这部于8月15日上映的电影《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）不只是一部蕓花一現的电影 —- 在25年前的《喜福会》，还有1961年的《花鼓歌》(The Flower Drum Song)之后，然后还有什么？

大家存在一种热切的希望，那就是如果这部电影成功了，可能会避免又一段25年的空白。

对于《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）（又译：《摘金奇缘》）的制片人来说，他们手里完全没有参照对象。未来的众多以亚洲为主题的电影希望《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）电影成功，可以成为那个“参照对象”。

疯剧改编自关凯文畅销小说，剧情的主题之一“门当户对”的观念，剧情核心描述新加坡富豪之子杨尼克（Nick Young，Henry Golding饰），带着美国华裔女友瑞秋（Rachel Chu，吴恬敏饰）回乡参加好友婚礼，才发现男友家庭家财万贯，女主角被男主母亲宋杨（杨紫琼饰）嫌弃的一连串故事。

从小在美国长大的亚裔女孩瑞秋与尼克在纽约相遇并相爱；交往一年后，尼克带她回新加坡与母亲见面，尼克的家庭是新加坡最富有的开发商，他顾名思义就是标准的钻石单身汉。但尼克母亲认为瑞秋与儿子不匹配！并对她直白明说。

不过Rachel个性耿直，有话直说，霸气回复“你不希望尼克快乐吗？如果他选择了我，会失去他深爱的家庭；如果他选择了家庭，他会一辈子埋怨你。”瑞秋做到了许多亚洲女孩没勇气对抗豪门，争取爱情的勇气。剧情也安排了豪门之间建立在“利用”基础上的假面友情与闺密间的背叛和中伤情节。

电影由导演朱浩伟掌舵，国际演员阵容包括英国和马来西亚混血新星戈尔丁（Henry Golding）、华裔演员杨紫琼、华裔演员吴恬敏（Constance Wu）、华韩混血Awkwafina以及老牌演员卢燕等。

豆瓣电影：希望观众带着一个open mind去观赏

寂寞星球的玫瑰：电影用一个更西化的背景（新加坡）希望改变对亚洲人（尤其中国人）刻板印象（不够有魅力），从这个角度它是成功的。虽然没有陷入到（中国电影常犯的这样错误）流水展示纸醉金迷生活，但本质上还是西方普世价值观的导向，潜意识中还是有亚洲人“不懂拒绝”的设置，对于海外华人的文化传承上看，早年所保留的传统已经和目前的习惯有所不同，这大概也会是是否对电影认同的一种困扰吧。”

洛城蓝猫： 不仅是一部爱情喜剧

影片在我看来，最大的优势在于通过一个“拜见岳母”的异乡之旅，塑造了不同文化背景，不同阶层，不同时代的各种类型亚裔，这在好莱坞电影史上都是前所未有的。一般好莱坞电影里最多就一个黄皮肤，不是书呆子就是科学家。而在本片里，无论是在海外打拼的一代、二代移民，亚洲富豪，富二代，灰姑娘，还是同性恋，里面都能找到代表！而且也顺便展示了新加坡风土人情，光是美食和豪宅及豪华派对、婚礼就让爱国人士目瞪口呆，更有打麻将、包饺子过程的细节展示，很尊重东方文化。我觉得，大部分的外国观众看本片是当旅游科普片在看，惊讶又觉得好奇。而海内外亚裔们则首次可以在大银幕上看到自己的故事把老外震撼得口瞪口呆，也是爽歪。

最后，本片真的包揽了目前活跃在全世界各地的优秀知名亚裔演员，真正做到了全球化和打破固有局限性，请千万不要觉得这是针对中国富豪的电影，这真的是关于全世界亚裔的，其包容性和多元性还是很广泛的。所以也希望观看的观众，带着一个open mind去观赏，理解亚裔这个大的概念，及不同背景下成长的亚裔在观念上的不同，更理解这部电影所带有的社会意义。

2018-08-14 21:04 来源：侨报网