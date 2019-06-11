29年前建起的中国第一所希望小学 现在怎么样了？

位于大别山腹地的安徽省金寨县，诞生过迄今为止希望工程最具标志性的照片，那双求知的大眼睛女孩曾震撼无数人；

南溪，这个小镇是中国希望工程的起点，1990年中国第一所希望工程小学在此落成，两层楼的崭新校舍替代了多年只有纸糊窗的茅草房。

29年来，学校内超过1000名学生得到希望工程的捐助，约5500名少年由此步入中学的大门。近日，北京《新京报》探访金寨县南溪镇这所深处大别山腹地的小学，发现29年后它已变了模样。

第一所希望小学如今有了心理咨询师

未踏入校门，就看到远处五层高的校舍上，有大大的三个金字“爱心楼”，这里是中国第一所希望工程小学。时间回到29年前的初夏，5月19日，徐向前元帅亲笔为小学题写了校名——“金寨县希望小学”，希望工程由此正式开启。

图为现在的金寨县希望小学。（北京《新京报》）

1990年5月19日，中国第一所希望小学剪彩。（北京《新京报》）

其实很多人不知道，那双触动万千人心，渴望读书的“大眼睛”女孩苏明娟，并非来自金寨县希望小学，但出生于金寨县的她，却用她单纯的凝视让希望工程走进更多人的视野。

金寨县希望小学前身是南溪小学，该校在上世纪90年代初，占地面积不到5000平方米，教职工不足10人。如今，学校已经设置了两个校区，总占地面积约3.6万平方米，有教学班40个、学生约2000人、教职工100余人。

谈及学校的发展，校长江淮说话时眼睛里都带着笑，他表示，作为乡村小学，城里学校有的电脑、多媒体设备等，金寨希望小学一个不落，一应俱全，学校的软硬件设施在当地是一流水平。“我们的教学水平也是比较好的，去年金寨县里搞教育教学的考核，全县中学和小学一起评比，我们还成为了全县教育教学的先进单位，一共就10个。”

与印象之中的乡村学校不同，在金寨县希望小学还有丰富的课外活动，学校设置了美术、音乐、体育、科学探究等功能室，还开设了书法、绘画、象棋、葫芦丝、吉他等兴趣小组，学校里还实现了网络的全覆盖。

考虑到学生的身心发展问题，尤其是学校中还存在不少留守儿童，学校为此特设了心理咨询师，每天的任务是倾听孩子们的心声、帮助小朋友解开心结，同时每个班级的老师也担任“爱心爸爸”或“爱心妈妈”的角色，给留守儿童提供家长式的陪伴，在教书的同时，不忘育人。

与县城小学几乎没差距 希望多间阅读室

据江淮校长介绍，按照县内年人均收入低于3000元（人民币，下同）为贫困家庭的标准，目前学校的贫困学生约有270人，占学生总数的13%。优待方面除了国家对乡村义务教育阶段贫困家庭学生实施的“两免一补”即免除杂费、课本费、补助生活费的大政策外，社会爱心人士也会对成绩中等偏上的学生进行一对一的帮扶，“他们会更倾向于将爱心款直接送到学生手中，这期间也会和孩子们有一些交流，能够关注到孩子的成长过程。”

江淮说，如今随着政府对教育的投入越来越多，社会捐助的比重不像从前那么大了。而从硬件条件来看，学校几乎和县城的小学没什么差距，加之社会对学校的关注，老师在教育上也更加用心，学生受到了来自各界的关怀。江淮现在对学校唯一的期待和希望，就是能够让学生们拥有一间阅览室。

江淮说起不久前去别的学校参观，看到其他学校为学生们提供了图书和阅览的场地，自己羡慕得不得了，“我们还是少了一间能够让孩子们自由阅读的房间。毕竟现在班级图书角里放的书都是老师们选择的。如果能有这么一间阅览室，那么选择空间就会更广阔，阅读会更专注，学生们在对于阅读的兴趣和在阅读中收获的乐趣也许还会更高一些。”

中国希望工程30年：每天为500多名贫困孩子点亮希望

20世纪八九十年代，中国农村贫困地区每年有超过百万儿童因贫困失学，这样严峻的事实引起社会高度关注，激发了公众的同情和爱心，也催生了希望工程。

新华社报道，截至今年初，这个以资助贫困地区失学儿童重返校园为初衷的公益事业，已累计接受捐款150.23亿元，资助困难学生594.9万名，援建希望小学20110所。

“30年来，希望工程平均每天有500多名贫困孩子得到资助，有近2所希望小学落成。”中国青少年发展基金会理事长王剑说，“这给贫困家庭的孩子带来成长、成才的希望。”

如今，在希望工程资助下完成学业的近600万名孩子中，有的成为企业技术工人，有的回到当地农村担任乡村教师，还有的成为科研人员、高级管理者……希望工程在一定程度上成就了他们的今天，他们又去成就别人、促进社会进步。

“感谢‘希望工程圆梦行动’让我不再为生活费而苦恼。我一定努力学习，以优异的成绩回报社会。”西藏大学工学院城乡规划专业学生米玛说。西藏“希望工程圆梦行动”自2006年实施以来，已经资助像米玛这样的贫困学生1万余名，有效助力西藏脱贫攻坚工作。

在新疆，希望工程公益项目落地20多年来累计募集各类善款、物资约4.84亿元，援建希望小学、希望幼儿园等516所，资助贫困学生8.78万余名。

经过30年发展，希望工程成为中国社会参与最广泛、最具影响力的公益品牌之一。王剑认为，希望工程最大的意义是唤起了中国社会的重教意识，促进了中国公益事业发展。

如今的希望工程已由最初的捐资助学发展成涵盖医疗、卫生、环保等多领域的公益事业，并以其具有示范性和可复制性的公益项目运行和非营利组织管理模式，为中国公益事业发展积累经验。

业内人士指出，30年间，希望工程从捐钱捐物建学校让贫困地区的孩子们“能上学”，到为乡村教师提供培训帮助孩子“上好学”，再到通过素质教育让孩子们“学得好”，体现了希望工程由传统慈善向现代公益的转变。

不仅在中国，希望工程也在走向海外，向世界上更多的发展中国家提供可以借鉴的经验，造福更多学生。在非洲的坦桑尼亚、肯尼亚、布隆迪、卢旺达和纳米比亚等国家，已经有一所所希望小学拔地而起，近万名非洲学生在宽敞明亮的教室里享受着希望工程给他们带去的希望，开启人生新旅程。

2019-06-11 01:11 来源：侨报网综合