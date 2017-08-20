9岁华裔神童成美最年轻国象大师 智商超150

美国国际象棋协会不久前宣布，来自美国纽约州的9岁的华裔男孩周历然被授予全美国际象棋大师称号。

这一天，周历然的年龄为9岁03月22天，至此他成为美国历史上最年轻的国际象棋大师，震惊美国国际象棋界。

出生在美国的周历然，父母都是华裔。上小学时对国际象棋发生兴趣，在接触国际象棋的过程中，他的天赋逐渐显现。

父母曾为他找了一些国际象棋的老师进行一对一的辅导，很快，这些老师就成了周历然的手下败将。

周历然很早就参加美国的国际象棋大赛。据悉，美国的国际象棋比赛采取积分制，积分达到一定程度，就被授予相对应的称号。去年，周历然的积分在全美8岁年龄组中最高，今年他还成为全美9岁年龄组积分第一名。

今年以来，周历然棋力继续精进，经常击败积分高于自己的对手，按照美国的积分规则，击败积分高于自己的对手，将获得加分。这让他的积分猛增。

终于在一次比赛结束后，获胜的他超过了2200积分，按照美国国际象棋协会的规定，积分达到2200分，将获得国际象棋大师称号。

周历然至此成为全美年龄最小的国际象棋大师，之前全美最年轻的国际象棋大师的选手是一名韩裔美国人，他获得这一称号的年龄为9岁11个月。

两岁就爱读书，智商达150

周历然也算是半个陕西小乡党，他的父亲是江苏人，母亲是陕西人，1岁到3岁之间，他在西安由爷爷、奶奶养育。

“我这个孙子小时候与其他孩子没啥不同，唯一不同的是，喜欢看书。”周历然的爷爷周旭昌对华商报记者说。

周历然差不多2岁的时候，他给孙子买了连环画，讲给他听。没想到讲到第三遍时，小家伙就能够跟着爷爷一起讲了。“周历然3岁的时候回到美国，我这个孙子留给我最深的印象就是爱读书，能两个小时一动不动地看书。”

回到美国后，周历然仍显示出超常的智力。小学二年级时，现有的课本已经无法满足他的求知欲，他开始读初中的数学书。

他所在的学校为他进行了智力测试，结果智商竟高达151。据悉，智商超过140的就属于神童或曰天才。

虽然智商远高于常人，但周历然的父母希望自己的儿子能像普通孩子一样成长，他今年9岁，读的是小学4年级，父母从未让孩子跳级。

“说实话，我也不希望孙子被看做神童，他主要是数学特别好，另外，我希望他能像普通孩子一样健康成长，享受儿时的快乐。”周旭昌说。

他在中国经常跟孙子通过视频联系，最近，小家伙告诉爷爷，他未来的梦想是从事人工智能方面的工作，对话时，小家伙是用流利的中文说的。