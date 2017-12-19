90海外华文教育有了统一标准 在美发展形势向好

第四届世界华文教育大会开幕式当地时间19日在北京举行， 大会由国务院侨办和中国海外交流协会主办， 来自55个国家和地区的近600位华文教育界代表参加了大会。

中共中央政治局委员、国务委员杨洁篪出席并致辞， 高度评价海外侨胞对海外华文教育作出的重要贡献。

中国国务院侨办主任裘援平在开幕式上总结了第三届世界华文教育大 会以来的海外华文教育工作情况， 分析了当前海外华文教育发展面临的新机遇与新挑战， 介绍了未来三年国务院侨办支持华文教育发展的主要举措。

据央广网报道，裘援平在报告中指出， 中国特色社会主义进入了新时代， 海外华文教育事业要有新的更大作为。 希望广大华文教育工作者坚定文化自信，抓住大好机遇， 以不断创新精神全面深化海外华文教育“标准化、正规化、专业化” 发展，巩固好、 发展好作为海外中华语言文化基础教育首选平台的2万所华文学校， 同时创新拓展新形势下的海外中文教育事业。

另据中新社报道，裘援平19日在大会上介绍，目前中国海外华文教 育标准研制初步完成，华文学校发展实现有章可循。

此前，国侨办提出海外华文教育要朝着标准化、正规化、 专业化方向发展。裘援平说，“三化” 建设的重要前提是实现华文学校办校有章可循，从根本上改变以往“ 各自为政”“各走各路”的松散局面。

据了解，3年来国侨办组织专家研制了《 周末制华校办学参照性标准》《周末制华校教育教学大纲》《 全日制华校办学参照性标准》《全日制华校教育教学大纲》， 推出了《华文教师证书》实施方案和华裔青少年华文水平测试标准， 针对华文学校校务管理、教学安排、课程设置、 教师遴选和学业考核等各个环节， 初步建立起一套相对完整的参照性标准体系。

教材是教育教学的基本依据，也是传播中华语言文化的重要载体。 据介绍，目前华文教材体系建设初具规模， 华文学校教材需求基本得到满足。3年内， 新编或修订4套共计43册主干教材，涵盖幼儿园、小学、 初中和高中阶段。同时，为柬埔寨、泰国、缅甸、菲律宾、 澳大利亚及中亚、欧洲等国家和地区组织编写了8套共计280册“ 本土化”教材。

相关统计显示，3年来， 中国累计向50多个国家和地区的华文学校提供了1300万册各类 华文教材，基本做到有求必应，及时足额供应。

为适应时代发展需要，推动华文教育转型升级， 中国国务院侨办自2014年起倾力打造涵盖施教、教材、培训、 帮扶、支撑、体验等多方面的华文教育“六大体系”， 全力推动海外华文教育朝标准化、专业化、正规化方向发展。

2017年2月7日， 中国国务院侨务办公室主任裘援平率团在马尼拉连续走访菲律宾侨中 学院和菲律宾中正学院，向这两所知名华文学校颁发“ 海外华文教育示范学校”资助金。 图为裘援平看望菲律宾中正学院幼稚园的学童。（图片来源： 中新社资料图）

中国政府重视华文教育，并着力推进其发展， 而随着中国综合国力逐步提高、“一带一路”倡议深入推进， 海外华文教育迎来更多发展机遇。

史料记载，海外华文教育发端于1729年印尼华人郭郡观创办的“ 明诚书院”。300多年间， 华文教育既经历过蓬勃发展的黄金时代，也曾面临生死存亡的考验。 现而今，华文教育已发展为在海外植根最深、覆盖最广、 最为有效的中华语言文化教育形式，约两万所华校散布世界各地。

随着中国逐步走向世界舞台中央，汉语逐渐成为“热门”， 越来越多的国家对汉语采取接纳、推广政策， 发展华文教育的外部环境日益宽松。在此背景之下， 海外华文教育也逐步走出唐人街，和所在国主流教育体系融合。

中国官方亦积极拓展同外国政府教育主管部门的交流合作。据了解， 中国国务院侨办已先后与加拿大、澳大利亚、泰国、马来西亚、 厄瓜多尔等国家和地区教育部门签订了各类华文教育合作协议， 为华文教育发展营造良好环境。

“我们鼓励华校争取当地政府支持，进入各国国民教育体系， 在当地优质学校开设中文班， 让更多华裔新生代乃至外国孩子愿意并能够学习中文。” 国务院侨办主任裘援平曾这样表示。

“一带一路”倡议的推进也令许多国家华文教育迅速升温。 以东南亚国家为例，华文教育发展规模越来越大，层级也更高。 马来西亚政府最近宣布，将增建10所华人小学。 马来西亚国家教育理事会的一份调查报告则指出， 华校在未来10年内将会成为主流学校。

华文教育在美国经历了一百余年的发展后，近年来蓬勃发展， 形势向好。

从华文学校来看， 美国华文学校的发展与华人移民历史及华人社区在美国的发展戚戚相 关。

美国华文学校最早可以追溯到19世纪80年代， 第一所华文学校成立于1884旧金山的唐人街，20世纪初， 美国几个较大的唐人街，如旧金山、纽约、芝加哥等， 均设有较正规的华文学校。

与其他少数族裔（如爱尔兰、日本、犹太）一样， 当时华人后代被排挤在公立学校之外，也无法进入主流的就业市场。 他们的教育、成长和就业仅限于华人社区中，即唐人街。 华人学校成为华人后代接受教育的唯一渠道， 学校里主要教授中文和基本的生存技能。

二战后到60年代，伴随着民权运动和种族隔离的废除， 华人后代进入公立学校与白人和其他族裔孩子一同受教育， 学习英语，接受美国主流文化，期望将来走出唐人街， 实现向美国社会的上层流动。 这一时期美国华人渴望得到主流社会的认可， 迫于同化的压力大多放弃了华文教育，华文学校一度衰落。在“ 熔炉论”和“美国化”的浪潮中， 美国教育者和华人自身都质疑华文教育的必要性和中文的实用价值。

70年代以后，随着美国移民政策的宽松， 从亚洲来的华人新移民大量涌入，繁荣了唐人街的华人商铺， 扩展了华人社区的范围。 并且在本国受过良好教育的新移民坚信母语的价值和中国文化的重要 性， 认为向在美国出生长大的第二代华人传递母语是华人义不容辞的责任 。 学生学者移民和专业技术移民以他们的知识背景和社会资本促成了华 文学校在美国各地纷纷设立，不仅局限于唐人街社区， 也遍布于大学城、郊区和城市周围的卫星城， 成为华人社区社会结构的重要组成部分之一， 担当着海外华人文化延续的重任。

据美国中文学校联合会统计， 1995年美国共有各类华文学校634所，82675名学生， 5540名教师。 之后10年随着中国越来越多的参与国际合作与交流， 更多的华文学校在美国各大华人聚居区涌起， 反映了美国华人对汉语和中国文化的重视和需求。 2005年就读人数估算在10000人左右。2006年， 据美国中文学校联合会统计， 中国大陆华人在美国举办的华文学校共300所， 计60000名学生 。这些华文学校主要是由华人移民和在海外工作、 学习的华侨家长自发创办的非盈利组织，目的是为华人后代儿童（ 涵盖K-12年级的儿童，5-17岁）， 在侨居国创造华文的语言环境，使他们保持汉语和中国文化。

除了华文学校，提供华文教育的主要机构是孔子学院， 是中外合作办学的重要官方教育机构。

根据中国国家汉办主任、孔子学院总部总干事许琳介绍， 截至2015年年底， 全世界有500所孔子学院和1000个孔子学堂， 注册学院总数190万人。美国是世界上拥有孔子学院最多的国家。 2004年，第一家孔子学院落地马里兰州。 现在全美有109所孔子学院和348个孔子课堂， 约40万学生在学汉语。

“汉办就像超市或者自助餐厅，我们提供食材，他们想吃什么、 怎么吃、几点吃，都是自己的选择。”许琳说， 现在的孔子学院都是各州自己创造出来的，教学方法、模式、 内容都是各州自己选择。

加州大学戴维斯分校2013年开设了全球首个以饮食为主题的孔子 学院。学院力推中国美食、茶、酒三张文化名片： 开设中华点心工作坊，教授点心制作； 开设关于中华饮食文明的微型讲座。每一次， 点心工作坊一在网上开放报名，24小时以内必定爆满。

全美109所孔子学院中， 西肯塔基大学的孔子学院是两所示范孔院之一。 其中最知名的项目之一是“中国文化体验车”，由房车改装， 里面配有中国乐器、茶道、书法、中医以及传统服饰等。过去三年， 这辆“中国文化体验车”，走过200多个地方， 向3万多美国当地民众传播了中国文化。

此外，在美国，提供汉语教学的，还有公立学校、政府机构、 网络学院等。

美国各界亦积极推动汉语（华文）教学的发展。2003年， 美国大学理事会将汉语列为新通过的四种AP(Advanced Placement Program)课程之一，标志着汉语走入美国的主流课堂。 2010年， 美国俄勒冈州通过议会立法推动汉语教学进入中小学课堂。 美国一些公立学校还将中文列为必修课。

如今，另外一种全新的汉语教学、办学模式正在美国兴起。 圣地亚哥巴纳德亚太语言学院是一所位于加州圣地亚哥市联合学区的 公立小学。2008年由于新生入学率不足，考试成绩低迷， 学校濒临关闭。 通过与圣地亚哥州立大学孔子学院的合作及社区支持， 开展沉浸式中文教学，这所当地学校重获新生， 学生人数由2008年的145人增长到2014年的460人。

2017-12-19 07:21 来源: 侨报网综合