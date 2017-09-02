H-1B签证10月之后未得批文申请者必须停止工作

2017年年初，联邦移民局发布通知：从4月3日起取消H-1B工作签证申请的加急服务（Premium Processing），H-1B申请者没有办法通过另付加急费用而提前知道抽签结果。不仅如此，从今年的审批过程来看，移民局对已经中签申请者的审理显然也放缓了脚步。

在南加州一影视传媒公司就职的沈小姐，终于在30日晚上下班之前，收到律师发来的消息，她的H-1B案件正式被审批通过了，过程非常顺利。沈小姐此前所提交的材料充足，不需要再次补充。在沈小姐律师看来，她算是今年申请者相对顺利的，但对于沈小姐来说，压在心里两年多的一块大石头总算落地了。尽管沈小姐的律师刘先生认为沈小姐的案子已经算是比较顺利的了，但是相对往年H-1B签证获批的时间上来看，今年所有过程都放缓了太多。沈小姐说：“目前身边同样抽中H-1B的同事们多数还煎熬在反复被移民局要求补交各种材料的过程中，所以即使我的案子通过了，也都是低调地默默工作，不好意思表现得过于雀跃，毕竟正在‘等批’的同事们很多都是一边准备移民局要求补交的各种材料，另一边也不得不因为长时间的等待变得灰心丧气，而开始着手投递中国的工作。”

洛杉矶帕沙迪纳华人律师郝琦表示：“每年我们律所都会处理好几十件H-1B的案件，每年的4月1日都是律师所非常繁忙的日子，今年由于没有开放加急业务，所以到现在还没有收到一封批件。在H-1B的文件审批处理方面，往年移民局都是在15个工作日内完成，但是今年来看，几个月过去了都没有消息。预期下个月应该会收到不少结果，因为移民局审批通过的H-1B将要从今年的10月1日开始工作，因此，相信下个月会有比较集中的结果出来。已经持有H-1B工作签证的受雇者，如果要想更换雇主的话，同样移民局也不再提供加急业务，所以同样意味着雇主和雇员都要等待更长时间。”

洛杉矶华人律师王婧表示：“目前来看，今年的审批过程更加漫长，最近几天才刚刚开始收到一些消息，由于频繁的移民政策变化，有些申请者甚至可能要等到10月以后才能知道结果，这样的情况也不是没有可能的，但如果真的是等到10月以后才收到正式批文的话，从10月1日开始，申请H-1B签证但是还没有等到批文的雇员就必须停止工作，但仍然可以留在美国境内继续等待，不需要向原学校重新申请OPT延期。”

来源：侨报网