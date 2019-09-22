NBC王牌综艺《周六夜现场》迎来首个华裔常驻演员

自1975年开播至今的NBC电视台高人气综艺节目《周六夜现场》（Saturday Night Live，简称SNL）将于9月28日迎来第45季。节目组12日宣布，新一季加入3名常驻演员：华裔男星杨伯文（Bowen Yang），克洛伊·芬曼（Chloe Fineman）与尚恩·吉利斯（Shane Gillis）。

唯一的华裔+唯一的“出柜”者

综合NBC、“今日美国”网站报道，杨伯文是《周六夜现场》有史以来第一个华裔常驻演员，这让不少华裔观众和圈内人激动不已，电影《疯狂的亚洲富豪》（Crazy Rich Asians）的华裔导演朱浩伟（Jon M. Chu）就发推特（Twitter）祝贺杨伯文，称其“创造了历史”。

另外，杨伯文也是该节目唯一“出柜”（公开同性恋身份）的常驻演员。他曾接受面向同性恋群体的《Out》杂志专访，谈及自己的家庭：父母是第一代移民，如今住在科罗拉多州；他有个姐姐，姐弟俩是纽约大学校友。一家人关系很好，去年5月他在社交平台Instagram晒父母结婚纪念日的照片，调侃爹妈是“Fools in love”；去年2月，他发文祝姐姐30岁生日快乐，夸姐姐是“每个人都想要的那种姐姐”。

曾当脱口秀演员 主持经验丰富

《周六夜现场》的演员几乎都是从美式脱口秀圈子里走出来的，现场表演丰富，杨伯文也不例外。做电视节目之前，他在纽约当脱口秀演员，在喜剧中心和HBO的脱口秀节目中表演过，而且在Instagram有不少“粉丝”，人气很高。

另外，他与纽约大学的同学Matt Rogers共同主持了一档名为“Las Culturistas”的广播节目，该节目2017年被时尚杂志《君子》（Esquire）评为“年度十佳广播节目”，《时代》周刊也将其列入2018年“50个必听广播节目”榜单。

2018年9月，杨伯文加入了《周六夜现场》的编剧团队，一年后正式成为常驻演员。他在上一季中曾小试牛刀，与正当红的亚裔女星吴珊卓（Sandra Oh）一起恶搞政治人物，杨伯文扮成了朝鲜领导人金正恩。

杨伯文曾接受国家公共广播电台（NPR）采访说，他曾因为喜欢美剧《实习医生格雷》（Grey’s Anatomy）里的亚裔女医生Yang（吴珊卓饰）而立志要当医生，可惜“学业不精”，后来他发现自己喜欢的是“演员吴珊卓”而非她饰演的“医生Yang”，于是毕业后便投身娱乐行业。

2019-09-13 23:10 来源：侨报网综合