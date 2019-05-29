Chowbus 点单尽享$5刀优惠和首月免运费

Chowbus是一家通过顶级餐厅的特色菜肴并将它们送到您的家中或办公室，轻松订购正宗的亚洲美食。
获得$ 5免费Chowbus积分：只需下载Chowbus应用程序，创建一个免费帐户，并在您的个人资料菜单下的“输入推荐代码”部分输入推荐代码HISTL，即可立即获得5美元的信用额用于您的第一个订单。
Chowbus目前服务于芝加哥，波士顿，费城，香槟，曼哈顿，东兰辛，西雅图,西拉斐特,圣路易斯，亚特兰大，哥伦布。
关于Chowbus
Chowbus让您在一个位置上选择所有您最喜欢的亚洲菜肴，便当，面，沙拉和饮料。您可以在您的城市探索最好的美食，chowbus可以通过拼单服务，让你在相临近的两家餐厅选择你最喜欢的菜肴。他们的菜单每天都会轮换，因此总会有新的尝试。
现在圣路易斯downtown有为上班族的特惠活动 ，运费只需要0.99，11点前点餐完毕，司机大概在12点左右送达。
获得Chowbus第一笔订单$ 5免费奖励
1.下载适用于iOS或Android的Chowbus应用程序。
2.创建免费的Chowbus帐户。
3.在“Enter Referral Code”菜单下的“输入推荐代码”部分中输入推荐code。
4. $ 5免费赠送金额将立即显示在个人资料菜单上的“credits”中。
5. 5美元的赠款将自动适用于您的第一份Chowbus订单。
Chowbus Plus – 无限免费送货，每月9.99美元
您可以以每月9.99美元的价格升级到Chowbus Plus，以获得以下优惠：
所有订单超过20美元的无限量免费送货服务。
您尚未尝试的餐厅享受九折优惠。
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