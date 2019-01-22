D&G争议广告女主时隔两月发声，称几乎断送了模特事业

距离Dolce & Gabbana创始人辱华事件已经过去两个月，又有重要人物发声。

上海界面新闻报道，北京时间21日下午，该品牌曾为宣传大秀而拍摄的“起筷吃饭”广告中的女主角发布微博，解释了该广告的拍摄全程，并表达了自己的想法。此前，她遭到部分网友质疑和辱骂，但一直保持沉默。

事发至今，这位模特的详细资料并未被曝光。根据她的微博“Sadosang-”个人资料显示，她是SMG森明模特演绎制作机构的独家签约模特，并在长微博中署名为“左也”。

“左也”在长微博中表示，自己刚刚大学毕业，目前是全职模特。

根据“左也”的回忆，她与Dolce & Gabbana的合作接洽是在2018年11月7日。面试之前，她并不了解这个品牌，也不知道具体会拍摄什么内容。工作邮件上仅指出，并非广告，是宣传视频。

2018年11月12号当日，直到坐在了中餐厅中，她才反应过来当天只有自己一个模特参与拍摄。在场所有人都说意大利语，只有导演用英文跟她沟通，但仍未涉及过多拍摄内容。

而当导演要求她用筷子夹起意大利香炸甜卷时，她失败了，用英语问道：“你在开玩笑吗？用筷子？”之后，导演还要求她作出惊讶、不知所措、捂嘴笑等表情和动作。她一一照做了，但仍感到了一丝尴尬。“我平时是不爱笑的人，此次拍摄全程要求演技夸张，我自己在整个过程也都多少感到别扭。”她在长微博中写道。

2018年11月18日，“起筷吃饭”广告正式发布。“左也”看到成片后，觉得和自己的想象有落差，并对自己的表现不满意，觉得演技很差。

关于网友对模特参与拍摄时，是否能提出意见的疑问，“左也”解释称：“职业模特接洽的所有商业拍摄工作，成品是什么样子，模特是绝对没有资格提前看到，或者给予修改意见的权利。在客户没有公布拍摄成品之前，也不允许提前公开拍摄信息和花絮，否则会面临高额的赔偿罚款。”

而对于此次与Dolce & Gabbana合作，她表示，万万没想到这次合作几乎葬送了自己的模特事业。

面对网友对她“眯眯眼”长相的语言攻击，“左也”称，事后经纪公司曾告知她是品牌方的要求，希望找一个有东方长相的女子用筷子吃西餐，突出强烈的文化冲突感，来宣传上海大秀。

而对于“左也”的这一发声，不少网民也表示理解，并称模特如果能接到D&G这种品牌宣传的话，肯定会去，不应该对模特太过苛责。

网民评论截图

据早先媒体报道，2018年11月，杜嘉班纳在社交媒体上发布几条广告。

疑存歧视中国传统文化的广告宣传片。（图片来源：微博截图）

这些将中国传统文化与意大利经典饮食相结合的广告宣传片，标题为“起筷吃饭”。其中的模特展示了如何使用筷子吃Pizza、意大利式甜卷等食物。

但广告中筷子被称为“小棍子形状的餐具”。同时，片中旁白所用的“中式发音”、傲慢的语气以及模特用筷子的奇怪姿势，均被质疑存在歧视中国传统文化的嫌疑。

杜嘉班纳并未对此事做出回应，只是删除了官方微博上的相关视频，但依旧引发中国网民的不满。

中国网民认为广告“阴阳怪气”。（图片来源：微博截图）

随后有中国网民在社交媒体上说起这件事，引起杜嘉班纳创始人之一、设计师Stefano Gabbana的社交媒体账号与网民争辩。

这位设计师在和网友争辩过程中，恼羞成怒、大骂出口，还公然辱华，并称不怕被曝光。

设计师Stefano Gabbana辱华言论。（图片来源：中新网）

这段对话截图在社交媒体上被曝光后，引起巨大争议。聊天截图显示，其中含有大量辱骂中国人的词汇。

《北京青年报》官方微博报道，2018年11月21日下午，杜嘉班纳官方微博@DolceGabbana随即发文称，该公司的官方Intragram账号和Stefano Gabbana的Instagram账号被盗，该公司已经立即通过法律途径解决。“我们为这些不实言论给中国和中国人民造成的影响和伤害道歉。我们对中国和中国文化始终一贯的热爱与尊重。 ”

杜嘉班纳官方微博回应辱华言论系账号被盗。（图片来源：微博截图）

不过，这一说法至今未能平复争议。

2019-01-22 04:31 来源：侨报网综合