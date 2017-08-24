iPhone 8要出场啦！买不买？换不换？先看过来~

今年秋天，苹果公司将推出全新的智能手机。这部庆祝iPhone诞生10周年的手机被消费者寄予厚望。

据华尔街见闻报道，新款的iPhone不会是创新的典型，而将是对竞争对手已推出设备部分功能的完善。

又一次，苹果遵循了其“最好而非最早”的理念。这一理念帮助苹果公司在过去10年售出了12亿部iPhone。

外媒传出消息，苹果秋季新品发布会或将定档9月12日，将同时时发布iPhone 8、iPhone 7s、iPhone 7s Plus三款机型。

8月23日，法国新闻网站Mac4Ever从运营商处获悉，苹果将于今年9月12日举办新品发布会，届时发布会上苹果将发布三款新iPhone，分别是OLED屏幕的iPhone 8，以及两款更新产品iPhone 7s和iPhone 7s Plus。

根据《纽约时报》披露的消息，iPhone 8起始价格高达999美元（约合人民币6650元），据传会在9月12日正式发布，在9月22日开始发售。

据美国媒体报道，新一代iPhone将搭载3-D面部扫描，这一功能将在几百毫秒内解锁手机，还将搭载新屏幕和新充电技术。

考虑到今年是iPhone诞生10周年，从年初开始就不断有消息传出，9月发布的新一代iPhone将会是极具颠覆性的产品。目前有传言称，iPhone8的变化包括玻璃背盖、沉浸式显示屏、更窄的边框以及增强现实（AR）功能等等。

以下是新iPhone的部分新变化：



3D面部识别感应器，用于解锁手机和支付；

红外传感器，让手机可以在黑暗中进行面部识别；

重新配置的相机，将更好的支持增强现实应用程序；

智能相机，更好的场景和物体识别；

感应充电；

更长的电源键；

更纤细的边框；

触碰唤醒；

虚拟Home键；

OLED屏幕；

几乎全屏幕的设计；

不锈钢边框；

正反两面玻璃。

事实上，iPhone 8一直是媒体关注的焦点，华尔街见闻此前提到，iPhone 8将用到OLED屏幕、人脸识别技术、AI芯片、AR技术等。

苹果今年的确准备了让人兴奋的新品，相信大家也都在期盼。至于发布会的时间，苹果已经妥善准备好它的一切，非常期待在返校季中期就能为大家奉上。

Techcrunch还指出，本次发布会除了三款手机以外，苹果还将发布新版Apple Watch，这款新手表的主要变化可能在于它将具有LTE连接功能。另外，苹果电视可能会有一个小的更新，并实现4K输出的功能。

Business Insider援引媒体消息称，iPhone 8在手机外形设计方面，会有玻璃套、钢边，并且在更小的机体里面嵌入更大的显示屏。

iPhone 8系列的三款手机预计都将采用速度更快、更高效的处理器，生产精度达到10纳米级。将运用一种更为精细的内置芯片，便于人工智能任务的执行，以及可显示更高帧率的屏幕。这个AI芯片被称为“苹果神经引擎”（Apple Neural Engine），能够通过执行图片识别和输入建议等任务，来延长手机电池寿命。

关于AR技术，苹果已经在WWDC 2017大会上展示过AR Kit，并明确表示iPhone8会支持AR，但目前尚不知AR技术会具体用于什么功能。

【文章来源：芝道综合报道】