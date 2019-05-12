Uber上市 独角兽股票值得买吗？听听巴菲特的说法

2019年以来多家独角兽公司已经完成上市，比如Lyft和Pinterest，而Uber、Slack、Airbnb等也正在上市的路上。虽然绝大多数独角兽都没有盈利甚至是深度亏损，但华尔街投资人似乎并不在意。如果你手上也有独角兽股票，或者正对未来要IPO的公司跃跃欲试，不妨听听股神沃伦·巴菲特（Warren E. Buffett) 对独角兽的看法。

据CNBC报道，“54年来，伯克希尔（巴菲特的公司）从来没买过新上市的股票。”巴菲特还对股东直言，自己一年前就研究过Uber，但并不打算买他们的股票。Uber预计将在本周上市，估价为840亿元。

当然巴菲特也强调，这并不意味着他的投资组合一定比其他人都好，但他认为很多人对独角兽IPO的狂热只是出于跟风，或者是眼红别人买原始股一夜暴富的故事，但投资需要的是比这更全面的分析。

“任何时候买股票，你都应该拿出一张纸，对自己说，‘我要买某某股票，是因为……’。如果你写不出理由，那就应该再研究其他股票。”

另外巴菲特还说，如果利率保持在现有的低水平，股票的价格会“低得离谱”，不过同时他也说，低利率预计不会持久。

2019-05-06 10:16 来源：侨报网