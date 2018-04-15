Uber将展开司机背景调查 更好提供安全服务

网约车平台Uber在全球不停地扩张，但它的负面消息貌似也从不间断。为了更好地向乘客提供安全、放心的服务，Uber本周四宣布，将在全国展开年度司机背景调查，同时雇佣第三方公司密切监视犯罪行为。

据MyNorthwest新闻报道，Uber这一举措是其新任首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在接管公司领导后，主要采取的几项行动之一。他说，部分司机的不当行为、以及其他一连串令人尴尬的失败，已经使公司的荣誉受损。这些举措除了能够弥补以往的管理问题，还将在一定程度上改善公司的形象。

科斯罗萨西在接受美联社采访时表示:“我们想做的第一件事，就是从内到外、从实质到形象来真正地改变Uber，”“我们周四所做的声明，只是为了让Uber从根本上变得更加安全、可靠的其中一步，不管是对乘客还是司机来说。”

据报道，Uber新加入的其他安全措施还包括：在Uber应用程序中，添加允许乘客在紧急情况下拨打911的紧急按钮，以及方便乘客与朋友或亲人及时分享他们行踪的功能改进。

科斯罗萨西表示，该公司快速增长的速度，让像年度背景调查这样的措施无法在短时间内完成。但他强调称，“我不能改变过去，但我可以改变我们未来所做的事情。”

2018-04-12 18:38 来源：西雅图在线