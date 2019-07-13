USCIS：已做好识别、拘留、最终驱逐100万无证移民准备！

移民当局已做好识别、拘留、最终驱逐约100万无证移民准备 只等遣送令

公民及移民服务局(USCIS)的高级官员表示，当局已经准备好识别、拘留直至最终驱逐约100万名无证移民，USCIS只等最后一道遣送命令便可采取行动。

USCIS代理局长肯·库奇内利(Ken Cuccinelli)周日(7日)在《面对全国》(Face the Nation)节目上说：“当局已经准备好执行他们的任务，即识别、拘留直至最终驱逐约100万名收到最终遣送令的人。”他还提到，移民和海关执法局(ICE)以及国土安全部(DHS)负责移民撤离行动。

移民强硬派库奇内利上个月表示，ICE有权决定需要驱逐的目标，而且这100万无证移民毕竟也有可能不会被驱逐出境。

他补充说道：“ICE已经完成了所有需要的程序，并且拥有最终遣返令。而具体来看谁将是这场行动的目标，目前来看只有ICE内部知道。只能说此次预备驱逐的人数非常庞大。”

USCIS局长的发言表明，ICE已经准备好进行特朗普总统6月宣布但推迟执行的驱逐命令。

两周前，特朗普表示，他将推迟针对无证移民的驱逐行动。但他还威胁说，如果国会民主党没能同意在两周内修改庇护法(asylum laws)，他就会下令将无证移民大规模驱逐出境。但是在两党努力下，移民制度修改失败了，目前还没有任何立法能够在国会两院获得足够的支持率，特别是在特朗普要求的时间期限内。

上周五(5日)，特朗普表示，此次无证移民驱逐行动将“很快开始”。

ICE称此次行动会向中美洲的潜在移民发出“强有力的警告”，并表示行动预计将对美国主要城市进行突击检查，以逮捕和驱逐那些接到遣返令的无证移民。

总统在上个月声称“数百万人”将在新一轮的驱逐行动下被驱逐出境，但是考虑到ICE拥有的资源和人力，这似乎是不可能的。ICE在去年整年驱逐了25万人。而年度驱逐人数的最高峰是2012年，当时还是奥巴马政府时期，该机构遣返了大约41万名无证移民。

任何大规模的驱逐行动都可能引发公众的强烈抗议，因为该行动不仅会影响那些收到遣返令的移民，还会因此影响到数以百万计的家庭，而这些家庭中有些成员是拥有公民身份的。

瞧纽约–Jul 09, 2019,12:35