上百中国投资客遇EB5欺诈被骗7200万美元

洛杉矶时报消息，美国证券交易委员会（SEC）星期二（12月27日）对加利福尼亚州一名律师提起诉讼，指控他欺诈意向移民到美国的中国投资者。

周二，美国证券交易委员会发表声明说，一名名叫弗朗西斯科（Emilio Francisco）的律师总共从中国投资者手中得到7200万美元资金。

声明说，这名来自Newport Beach的律师弗朗西斯科和他的“PDC资本”（PDC Capital）公司四年来诈骗131名中国投资人超过7200万美元，把资金从一个项目挪到另一个项目，其中950万元以上的钱未照约定开咖啡馆或疗养院，而是拿来经营自己的投资公司与买游艇享受人生。

联邦证管会的诉状指出，弗朗西斯科在柯斯塔梅沙（Costa Mesa）开设PDC投资集团（PDC Capital Group），又与人合伙经营南加州连锁一流咖啡馆（Caffe Primo）。他从2013年至2016年9月之间，向主要为中国人的投资客户吸金，表明资金将用来增开一流咖啡馆分店，并在加州、亚利桑纳州、佛罗里达州盖疗养院。结果他只开了一些一流咖啡馆分店，但疗养院完全没有下文。

诉状指出，弗朗西斯科挪用950万元以上投资金作为PDC投资集团营运费，或用作个人开销，包括买游艇。证管会联邦证管会要求法官制止弗朗西斯科与PDC投资公司继续以EB-5签证投资移民名义吸金，并把资金退给投资人，同时请法官冻结弗朗西斯科资产。

加州律师协会网站资料显示，弗兰西斯科劣迹斑斑，1994年和2012年因违规执业，两次被吊销律师执照。

EB-5创建于1990年，由联邦移民局负责管理，外国投资人只要投资100万美元，并为美国创造至少10个就业岗位，投资人全家即可得到绿卡。如果投资项目位于偏远或高失业率地区，投资金额则减为50万美元。

EB-5移民项目每年有一万个名额，近年来80%的申请者来自中国大陆。因欺诈频发等原因，美国国会要求全面取消该项目或大幅提高投资金额的呼声很高，意见不一，目前尚无定论。