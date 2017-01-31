上行下效 密苏里州开始准备对难民开刀 移民、难民社区风声鹤唳

【圣路易时报讯】继川普总统下达七国(主要伊斯兰国家伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门)难民禁令后，密苏里州竟然出现由州众议员Jeff Pogue提出之HB203提案，这项提案要求所有难民安置须经过密苏里州州议会之核准，否则不准难民进入密苏里州，如果通过将自2017年8月28日起实施。

事实上，难民安顿是联邦政府议题并不受密苏里州级政府之管制，HB203提案是一个公然歧视难民之提案，在密苏里州移民和难民社区引起极大的抗议声浪。

HB203议案提案人，共和党籍密州众议员Jeff Pogue是密州第143选区选出之众议员，选区在44号高速公路靠近Rolla以南之Oregon, Shannon, Reynolds和Dent郡。他1999年毕业于Salem高中，2012年获得西南浸信会大学专科学位，2016年获得西南浸信会大学学士学位，目前住在Salem, Pogue众议员务农，当地承包商，也是在Rolla的活水崇拜中心(Living Water Worship Center)的牧师。。

您可以电话Pogue众议员573-751-2264或电邮Jeff.Pogue@house.mo.gov表达关注和意见。

面对这些不利移民和难民之多项总统行政命令和各州之相继跟进，目前是难民移民社区的最低潮，很多人担心身份问题和未来更多不利的发展。如果密苏里州大圣路易地区有任何人受到相关命令之迫害或问题，请向移民难民权益组织ACLU(American Civil Liberties Union of Missouri)电诉。 ACLU法律团队将尽一切协助您，请电邮Daniela Velazquez, dv@danielavelazquez.com。