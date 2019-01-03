(综合外电报导) 路透华盛顿1月3日 – 美国国务院周四再度警告美国公民，赴中国旅行要提高警惕，因中国当局“武断执行当地法律”。一名中国科技公司高管在加拿大被捕后，中美两国外交关系日趋紧张。 最新的旅行安全建议将警告级别维持在“第二级”，但政府还警告称，新疆维吾尔族和西藏自治区加强了安全检查，并增加了警力部署。

去年12月，加拿大前外交官、智库国际危机组织(ICG)东北亚高级顾问康明凯(Michael Kovrig)和商人Michael Spavor被中国当局拘留。中方表示，这两人涉嫌危害国家安全。

应美国要求，加拿大警方于12月1日在温哥华逮捕了华为技术有限公司首席财务官孟晚舟，加剧了美中两国的紧张关系。美国检察官指控她在与伊朗有关的交易中误导银行，使这些银行面临违反美国制裁的风险。

孟晚舟涉嫌违反美国对伊朗的制裁令，上月在加拿大温哥华被捕，而美国要求引渡。中国其后拘捕3名加拿大公民作为「报复」。当时有传美国考虑对中国发出旅游警告。另外，去年11月，有报导指中国为逼迫一名经济犯返国接受调查，竟然扣押其美籍前妻，不准他的一对子女出境。美国国务院当时特地警告美国公民，赴中国旅行时要更加谨慎，当心被「禁止出境」。

美国国务院在去年1月22日发布的上一份中国旅行建议中，敦促美国人在中国“提高警惕”，因中国当局“武断执行当地法律，尤其会限制持有美中双重国籍的人士。”

最新发布的旅行安全建议重申了上述警告，但补充称，“在新疆维吾尔族和西藏自治区，加强安全检查和增加警力部署等额外的安全措施很常见。当局可能会在临时通知的情况下实施宵禁和旅行限制。”

此份旅行安全建议还警告说，中国当局会通过“出境禁令”来限制美国公民离境，有时会让他们在中国滞留数年。