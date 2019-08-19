【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

特朗普政府8月12日(周一)宣布了一项新政策，如果已经在美国的移民使用医疗补助(Medicaid)、食物券(food stamps)或住房援助等公共福利，他们将无法获得永久居留权或公民身份。

美国公民及移民服务局(USCIS)代理局长肯·库奇内利(Ken Cuccinelli)宣布，“公共负担不予受理”的规定将鼓励“那些寻求来美国或留在美国的人自力更生、自给自足”。

新政策将于2019年10月15日生效。根据规定，公共负担(public charge)是指在任何36个月内，领取一项或多项指定公共福利超过12个月的个人。在一个月内领取两种不同的福利，计算为两个月。

库奇内利说，美国政府希望避免出现这样的情况，即那些正在调整自己身份的人将来会依赖公共福利。

他在白宫的新闻发布会上说:“公共负担不予受理是具有前瞻性的，它可以用来判断一个人是否可能在未来的任何时候成为公共负担。”

库奇内利还说，这项规定不影响以人道主义为基础的针对难民和政治庇护的移民项目，而且还包括对人口贩运受害者和家庭暴力受害者的豁免。这些类别的豁免由国会授权。

他说，这项规定也不会影响亲属移民，因为给家庭成员提供绿卡担保的公民，已出示过一份“经济担保书”( affidavit of support)，证明他们能够提供经济资助。

该规定适用于希望合法进入美国的人，以及已经合法进入美国但想申请成为永久居民的人。

据了解，平均每年有五十四万四千人寻求绿卡，其中约三十八万两千人可能需要填写一种新的特殊表格，称为“自给自足担保书”。

现行法律

根据现行移民法，美国国会规定，合法的永久居民，也就是绿卡持有者，在获得绿卡的头五年里，只能以成为“公共负担”为由被驱逐出境。国会表示，移民只能根据绿卡获得前的情况成为“公共负担”。

这方面的一个例子是，一名健康的合法永久居民发生车祸，需要政府援助。他不会因成为“公共负担”者而被递解出境。

移民团体已经在抗议这项新规。纽约移民联盟(New York Immigration Coalition)是一个由200多个组织组成的倡导团体，联盟把这项新政策称为“排外和阶级偏见”，并承诺将与之斗争。

(美国之音)