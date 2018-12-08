中国驻芝总领馆 副总领事黄黎明履新 余鹏副总荣升回国

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左起：黄黎明，刘军，余鹏在6日的媒体招待上

刘军代总领事举办年终华文媒体招待会

中国驻芝加哥总领事馆新任副总领事黄黎明近日抵达芝城就职履新，副总领事余鹏即将回国荣升。中国驻芝加哥总领事馆于6日举办华文媒体招待会，代总领事刘军在会上宣布此消息。

刘军（站立者）宣布了副总领事履新离任的消息/图片来自总领馆网站

驻芝加哥总领馆刘军代总领事在总领馆举办芝加哥华文媒体招待会，总领馆全体馆领导、各组组长及世界日报、星岛日报、芝加哥时报、芝加哥华语论坛报、侨报周末、侨学网、神州时报等芝加哥当地中文媒体负责人、记者近40人出席。

在座谈环节，媒体记者们对总领馆工作给予积极评价，并就总领馆如何做好证件服务、侨务、新媒体宣介等提出了不少好的意见和建议。

刘军代总领事对媒体朋友们一年来的辛勤工作表示高度肯定和赞赏，并对大家积极报道、宣传总领馆主办和参加的许多活动表示衷心感谢。刘军代总领事希望媒体朋友对总领馆各方面工作提出宝贵意见和建议。

即将荣升的副总领事余鹏在芝城任职共2年6个月

当晚招待会上，刘军代总领事向大家介绍了刚到任的黄黎明副总领事，并对即将离任的余鹏副总领事给予高度评价。余鹏副总领事则回顾了两年多来在芝加哥工作情况，并感谢两年多来媒体对他工作的支持。黄黎明副总领事表示愿与媒体朋友们建立良好的工作关系。

新到任的总领事黄黎明有中国国内政府和驻外使馆工作经验（站立者）

据百度百科资料，黄黎明， 男，1971年9月出生，汉族，江苏泰兴人，1993年8月参加工作，1996年11月入党，研究生、法学硕士。黄黎明先后在中国驻伊拉克，伊朗，欧盟使领馆工作，此次出任中国驻芝加哥副总领事是其驻外工作的第四个任期，其到任芝城前，挂职于宜昌市人民政府副市长一职，任宜昌市政府党组成员。

驻芝加哥总领馆刘军代总领事在总领馆举办芝加哥华文媒体招待会
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