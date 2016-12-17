芝加哥总领馆: 2017年1月1日起将全面实行护照申请在线预约

2015年中国驻芝加哥总领馆开通护照申请在线预约系统，不少申请人已通过网上预约方式顺利办理了护照。据了解，2017年将进入中国护照换发高峰期，为进一步提升服务水平，提高办证效率，减少您在现场等候时间，中国驻芝加哥总领馆办证大厅将于2017年1月1日起全面实行护照申请在线预约，除特殊情况，未预约的将不予受理。您在申办护照、旅行证业务时，请注意按以下程序办理：

一、预约范围

1、中国普通护照的颁发、换发、补发、加注；

2、旅行证业务。

遗失护照且急于回国的临时来美人员申办旅行证无须预约。

二、请您仔细阅读总领馆网站签证护照栏目下护照/旅行证办理须知（http://www.chinaconsulatechicago.org/chn/qzhz/hz），了解您需要申请办理的业务种类，并按有关具体要求准备申请材料。

三、预约程序

1、上网登录“中国公民海外申请护照在线预约”网站http://ppt.mfa.gov.cn/appo，进入预约系统；

2、选择办理地点，获取档案号；

3、填写个人信息及证件持有情况；

4、上传照片；

5、选择申请事项，填写详细信息；

6、全面核对所填信息；

7、预约办理时间，生成预约号；

8、按网页提示打印带有条码的预约申请表。

四、递交材料

您本人按照网上预约的时间，携带打印的预约申请表和申请材料（含2张与上传照片一致的纸质照片）到总领馆办证大厅递交申请，在窗口与主管领事见面并录取您的指纹和签名。办证大厅将设立护照预约服务专窗（3号窗口）。

五、特别提醒

1、全面实行护照申请在线预约后，除特殊情况外，未提前预约的护照、旅行证申请将不予受理。提醒您留意护照有效期和有效页数，如有效期不足一年或签证页满，建议您尽早在线预约，及时更换新护照，避免影响旅行计划。

2、上传照片时如照片未通过系统检测，可跳过此步，在现场递交申请材料时提交2张符合要求的纸质照片。我馆办证大厅设有照相间，您可以自助拍照。

3、护照预约暂不支持手机登录，请您使用电脑上网登录。

4、为减少您的等待时间，请您务必按照预约的日期和时间段来我馆办证大厅，如果您错过当天的预约时间，请耐心等候工作人员重新安排受理时间。

5、如您因奔丧、探病、就医等紧急原因急需办理护照却又无法预约就近时间段的，请向总领馆证件组发送邮件说明情况并提供相应证明材料，工作人员将及时与申请人联系安排紧急办证事宜。

6、关于护照在线预约有关事宜，如您还有问题，请致电中国驻芝加哥总领馆办证咨询电话1-312-453-0210转3000，或发电子邮件mailto:chinavisachicago@gmail.com，中国驻芝加哥总领馆将竭诚解答您的问题，并真诚希望您办证过程顺利、愉快！

来源: 中国驻芝加哥总领馆