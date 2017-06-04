亚洲移民增多使美移民教育程度提高

There are now 18.2 million Asian-Americans in the United States

周四发布的一份研究显示，近年来到美国的移民半数都有大学学历。移民教育程度提高的主要原因是来自亚洲的移民数量增多。

据路透社报道，来自印度、中国、菲律宾等国的移民数量增长，这使得具有学士学位者在移民总数中的比例上升。根据华盛顿智库移民政策研究所对联邦人口普查局数据的分析，在2011年至2015年来到美国的移民中，拥有学士学位者占比48%，而在1990年前的五年时间内，该比例仅为27%。

特朗普总统曾在3月说，美国拥有“低技术移民”，应当转变成“以优秀程度为考量”的体系来吸引那些能够自给自足而不是消耗公共资源的人。今年初，国会通过一项法案减少合法移民。

研究院高级政策分析师Jeanne Batalova说，移民教育程度的提升源自于全球对教育投资的增加、对教育与性别的态度转变以及贫困的减少。

她说，非法移民数量的减少也是其中一个原因，因为他们拥有学历的可能性不大。根据皮尤研究中心，2015年非法移民的数量降至2009年水平。

Batalova说，高教育程度移民“人力资本”上升这一事实与将他们形容为负担的政治说辞形成对比。

她说：“对移民的印象在很长一段时间都是，他们受教育程度低，技术含量低，他们来到美国是为了占便宜。我们的研究阐明了真相，那就是对于移民的辩论和公众认知经常落后于现实。”

该研究显示，拥有大学学历的成年移民从1990年的20%增长至2015年的30%。

Batalova说，2010年至2014年间来到美国的移民中，44%持有临时签证，比如雇主用来雇佣外国专业劳动者的H-1B签证。34%是永久居民，持有美国绿卡。非法移民占比18%，多数是逾期居留情况。

研究发现，近期来自亚洲国家的移民中，62%上过大学。该比例在非洲和拉丁美洲分别为40%和23%。来自印度的移民中有86%上过大学。

这份报告中的移民是指已入籍市民，合法的永久居民，难民，寻求庇护者，持有学生、工作或其他临时签证者以及未经许可居住在美国的人。

侨报网–Jun 02, 2017,12:16