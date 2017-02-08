以后申请美国签证，记得检查一下自己的社交网络

据外媒报道， 美国国土安全部长凯利（John Kelly）7日表示，美国驻各地使馆未来进行背景审查时，可能会向签证申请人询问他的社交账号密码。凯利说上述作法是考虑中的多项措施之一，意在加强入境审查，剔除可能对美国国土安全构成威胁的人。

此消息一出，吓得小编赶紧浏览了一下自己的微博微信…

自打川普上台后，美国就没消停过！以为他只是打嘴炮，没想到这哥们居然动真格的了！

距离川普发布禁止7国公民入境美国的禁令还不到一周时间，现在连中国公民办理美国签证都开始受限制了！

据报道，审查的主要目标人群为入境美国的外籍人士，尤其针对伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、也门等7个穆斯林国家的签证申请者。

凯利表示，美国很难审查这些国家的人，但若他们的国民想要来美国，那美国政府想知道他们上什么网站，也想要他们提供密码让美国政府知道他们在网路上做什么。另外，他还强调如果签证申请者不予配合，美国将不会允许他们入境，“尽管目前还没有就相关措施作出最终决定，但未来的审查一定会更为严格。”

其实早在2015年初，美国政府机构就开始加强对社交网络的关注。日前，据《华尔街日报》报道说，美国国土安全部启动了一个试点项目——申请美国签证的流程中，加入了对申请者社交网站信息的审查。

引起政府关注入境人员社交网络的原因是一起发生在加利福尼亚州圣贝纳迪诺（San Bernardino）的枪击事件，当时那起案件造成了14人死亡和21人受伤。在调查涉案的两位凶手的作案动机时，调查员对这两人“脸书”动态、电脑记录和其他信息进行了检查。他们发现，二人在枪击案当天曾在“脸书”上表达过对伊斯兰国的效忠。即便如此，两人还是在 2014 年拿到了准许入境美国的签证。这一事件在枪击事件后招来了许多人的批评和质疑：在审查签证申请者的背景时，为什么没有发现这样一个危险的人物？

所以，下次申请签证的时候，先想想自己有没有写过什么奇怪的东西吧。

另外，请今年准备申请美国签证的小伙伴们注意啦！

从年初开始，美国开始针对中国大陆申请人进行随机签证电话调查，并且是在面签前一天！在此提醒所有签证申请人，务必提供真实的背景信息！回答内容务必与表格一致！！美国免面试由原来的过期不超过4年，改到了过期不超过1年的申请人才可以免面试！

在此提醒要去美国的亲们，一定要在签证都确认成功后再出票，以免造成不必要的损失哈！

来源：侨报网