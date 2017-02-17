一名中国妇女持旅游签证入境探望丈夫，但在海关官员问话时，她表示是来美看朋友，后被发现是探望丈夫。由于海关认为她提供不实信息，因此遭原机遣返。

据世界日报报道，川普总统推行新移民法行政命令后，海关入境手续趋严，11日一名中国妇女持旅游签证入境探望丈夫，但在海关官员问话时，她表示是来美看朋友，后被发现是探望丈夫，尽管其夫在美身分没问题，但由于海关认为她提供不实信息，因此遭原机遣返。

亚美国际旅游公司14日表示，近一个月内，该旅行社近三分之一的预订机票被取消，50多个订单就有十余人取消，公司董事长朱立创表示，取消预订者几乎都是申请政治庇护人士，担心移民局政策有变，返美时被拒入境。

此外，角声移民法律服务中心法律顾问、明理律师事务所冉燕飞表示，近日机场海关盘问、审查入境旅客确实趋严，前日就有来自中国的妇女在入关时因说辞不一，被海关官员原机遣返。

冉燕飞表示，该妇女11日入境时，海关官员问她来美目的，她回说是看朋友，因为她从2014年起便持旅游签证来美国看丈夫，但每次入境都说是来看朋友，均顺利过关，并有良好的出入境纪录。谁知官员追问她来看什么朋友？有没有亲属在美国？因此追问出她是来看丈夫。

官员再追问她丈夫在美做什么工作？拿何种签证？她答说丈夫拿的是H-1B工作签证，但官员并未放过她，而是给她丈夫及其公司主管打电话核实，发现事实与她说的有出入。其夫之前H-1B抽中名额后，又被拒绝，所以自2016年7月又返校读书，未再工作，拿的是F-1学生签证，而她对其中变化并不十分清楚。官员认为她说话“不诚实”、提供错误信息，因此将她原机遣返。

冉燕飞表示，许多人入境时都会谎报一些信息，以为可更容易入关。她提醒，自己不清楚的事情，最好说不知道或保持沉默，千万不要说谎。

来源：纽约侨报网