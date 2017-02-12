全美展开搜捕非移大扫荡

移民维权人士和民选官员周五惊呼，川普承诺严厉打击非法移民的行动本星期全面展开，全美各地的联邦执法人员都加快了驱逐非法移民的行动。

据《赫芬顿邮报》报道，移民维权人士指出，联邦移民与海关执法局(ICE)加快了逮捕非法移民的步伐，被拘捕的人显著增加。他们原先被认为并非重点遣返的对象，但川普上个月签署的行政令几乎把每一个无证移民都当做递解出境的重要目标。

ICE官员说，本星期的逮捕行动只不过是例行公务，并无特别之处。但是，这种情况可能已经成为新常态，正是无证移民所害怕的。

在得克萨斯州的奥斯汀，贝拉扎克斯(Angel Velazquez)与男朋友雨果(Hugo)周五早晨吻别后，雨果像往常一样去上班，但几分钟后，贝拉扎克斯接到了他用西班牙语写的短信，称他被移民局截住了。

贝拉扎克斯是美国公民，是美国土著人的后裔。她与妹妹飞速前往雨果被截住的地方。她们一边开车，一边用电话告诉他不要回答任何问题，尤其不要说他是否为非法移民。她们找到雨果后，贝拉扎克斯向ICE官员索取逮捕令，但对方回答说，他们不需要逮捕令。

雨果是过去两天当地被移民局带走拘押的十多人之一。移民维权人士和奥斯汀民选官员说，ICE不但拦截交通中的非法移民，而且试图上门抓他们，还在该市一个名叫HEB的食品店附近巡视。

ICE得州分部的发言人拒绝说明他们为什么要拘捕这些无证移民，但贝拉扎克斯说，雨果有一张酒后驾车(DWI)的罚单。

移民权益组织“基层领导”(Grassroots Leadership)接到了来自20个不同家庭的热线电话，其工作人员向这些家庭建议：不要打开你们的门。一名叩应者说，有一个警察陪伴ICE探员来逮捕无证移民。这种情况与他们所在的特拉维斯县(Travis County)警长上个月宣布该县为“庇护县”的政策相左。

与此同时，ICE的全国总部拒绝承认有任何不同寻常的行动。

但它肯定地说，它在洛杉矶地区确实有大规模执法行动。在为期5天的行动中，ICE在洛杉矶地区拘捕了160人，其中除了10人，都有“刑事犯罪历史”。

那些追踪遣返情况的移民权益组织说，他们确实看到多个城市无证移民被捕的情况，有些人还是在所谓的“庇护城市”被捕的。

川普斟酌修改旅行禁令 不排除到高法抗争

【侨报编译巴斯闻2月10日报道】周五下午，川普在“空军一号”上说，他正在考虑发布新的旅行禁令。白宫幕僚长普里伯斯(Reince Priebus)称，白宫仍然会把川普旅行禁令所引发的官司一直打到联邦最高法院。

据路透社报道，川普在两个星期前发布行政命令，禁止7个穆斯林国家的公民和难民进入美国。此令一出，立刻引发全国的抗议示威，并受到法律挑战。

上星期，西雅图一名联邦地方法官发出了一条暂缓执行川普旅行禁令的禁制令。本周四，旧金山的联邦第九巡回上诉法庭维持了西雅图法官的判决。人们都在猜测川普下一步会有什么动作。

周五，川普乘坐“空军一号”从华府前往佛罗里达。在飞行途中，他对记者说，他正在考虑一个“全新的命令”，新命令最早会在周一或周二颁布。

早些时候，一名白宫官员说，政府没有计划把法律之争上升至最高法院。但是，普里伯斯在周五较晚时分称，这种可能性仍然存在。

普里伯斯说：“每一种对簿公堂的选项都在考虑之中，其中包括对第九上诉庭的临时禁制令(temporary restraining order)提出上诉，让最高法院做出终裁….。。除此之外，我们现在也在考虑推出新的行政命令，预计很快就会颁行这些进一步保护美国人不受恐怖主义威胁的命令。”

川普称，他的命令是一个事关国家安全的措施，旨在拦阻伊斯兰恐怖分子对美国的攻击。它禁止以穆斯林为主的伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和也门的公民在90天内不能进入美国，所有这些国家的难民在120天内禁入美国，叙利亚难民则永久性地被拒之于美国大门之外。

一名消息灵通的国会助理说，川普会重新改写这个命令，明文规定把绿卡持有者(即永久合法居民)排除在禁令之外。这样做是为了解除原先旅行禁令让上诉庭法官所感到的担忧。

针对第九上诉庭的裁决，川普在“空军一号”上说：“我们会打赢这场战争。不幸的是，这需要在法律上花些时间….。。为了我们未来的安全，必须加快办理。”

一个了解川普计划的官员说，如果改写这一行政令，操刀的白宫助理可能是米勒(Stephen Miller)。米勒参与起草了早先那个旅行禁令。参与者还有国家安全委员会、司法部和国土安全部的相关人员。

来源：侨报网