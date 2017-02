继ICE在全美多州展开针对无证移民的扫荡行动之后,洛杉矶被捕106名无证移民,据CBS报道,在过去一周时间内,纽约市共有40名无证移民被ICE逮捕,美中六州也不能幸免。

纽约移民联盟( New York Immigration Coalition)星期六公布该组织获得的一份移民及海关执法局(ICE)星期六的执法备忘录,其中显示过去一周里,ICE移民执法人员已在纽约市五区逮捕约40名无证移民。ICE在备忘录中,虽指出执法主要目标是有犯罪记录的无证移民,但同样指出,一周的执法行动也逮捕“其他违反我国移民法的个人”。

被被捕的40人中,有5人在斯坦顿岛被捕,其中4人在自己家中被捕,另外一人在法院外被捕,据悉他们都是墨西哥裔,其中4名被捕者的孩子是美国公民,目前尚不清楚被捕的无证移民中,有多少人有犯罪记录。

纽约移民联盟成员麦科勒(Camille Mackler)说:“他们(无证移民)都被吓坏了,他们陷入了完全的恐慌中”。 麦科勒说,她过去几天都在花时间与这些无证移民在一起,试图安抚他们的情绪,并帮助他们排除错误的消息。

纽约移民联盟行政总监崔庆汉(Steven Choi)在声明中说:“我们对ICE在大纽约地区的抓捕行动感到愤怒和震惊,ICE将纽约的约400万移民置于恐慌之中,他们应该感到羞耻。这些逮捕只会分离家庭,打击我们的经济以及摧毁社区的信任,这些逮捕都是以所谓的“公共安全”的借口进行的。”

联邦移民及海关执法局(Immigration and Customs Enforcement,简称ICE)10日才传出在南加州逮捕多达161名“外国罪犯(criminal aliens)和其他非法移民”,芝加哥的ICE也证实,在2月4日到10日结束的扫荡行动中,执法人员在伊利诺州、印第安纳州、威斯康辛州、肯塔基州、堪萨斯州以及密苏里等州,逮捕了超过200名外国公民。而川普星期天就此回应称,这只是实现竞选时的承诺而已。

川普星期天早些时候推文称:“对非法移民的逮捕,这是实现我竞选时的诺言,帮派分子,贩毒者以及其他人,都正在被移除掉。”

ICE已经证实,在过去的一周内,全美约有数百名无证移民在至少六个州被捕。

在洛杉矶,ICE当地执法部门负责人马丁(David Marin)表示, 执法人员在洛杉矶逮捕了160人,其中75%都是有重罪记录的,但是被捕者中也有一些是没有犯罪记录的。

星期天,川普的高级政策顾问米勒(Stephen Miller)在接受NBC采访时说:“现在,全美的执法人员都已经行动起来,抓捕那些帮派分子、贩毒者以及性侵犯。” 但米勒拒绝评论川普是否认为,是否只有与犯罪记录的无证移民才会被驱逐。米勒说:“移民法官将作出他们的决定,我和白宫不会就此(是否被遣返)做决定。”

芝加哥移民及海关局发言人蒙堤纳葛洛(Gail Montenegro)星期六向芝加哥论坛报表示,中西部六州的移民扫荡是“例行性”行动,不过,今年这波行动是否比往年规模更大?逮捕人数更多,她则不愿置评。

ICE官员也发表声明澄清,外传执法人员设立某些固定检查站,以逮捕相关移民,是“造假、危险而且不负责任”的说法。

国际特赦组织美国分部(Amnesty International USA)周六发表一份声明表示,有关这些执法行动的报道开始让人担心这里的人权状况。国会的拉丁裔代表也要求立刻与ICE局长霍曼(Thomas D. Homa)举行会晤。“这些行动让移民社区陷入恐慌,很多人都担心川普总统曾承诺的‘强制驱逐’正在变成现实。”议员们给霍曼写的一份信中表示。

1月25日川普签署的行政命令中,媒体就注意到其呼吁终止为那些“庇护城市”提供联邦资金。另外,这一行政命令还扩大了驱逐那些有犯罪记录的非法移民的名单。

对移民维权人士来说,这些举措带来的改变很大。

洛杉矶人道移民权利联盟(Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles)执行理事萨拉斯(Angelica Salas)就表示:“川普的做法极大地扩大了驱逐范围,不管是被指控谋杀还是乱穿马路的移民现在都一样有被驱逐的风险。” “ICE想让我们相信他们借此阻止了一些重罪犯策划下一次犯罪行为,但是我们却只看到了一个毫无顾忌的ICE会如何进行行动。”萨拉斯说道。

墨西哥政府星期五也对ICE在美国多州大举逮捕无证移民一事做出回应,要求居于美国的国民需要采取预防措施,以及与墨西哥驻当地官员保持联络。墨西哥外交部亦发声明,指国民要了解自己的权利,以及将要面对的状况。

遇到移民执法人员突袭怎么办?这些关键应对措施要记住

ACLU发布的应对指南

联邦移民执法官员最近在加州、纽约、德克萨斯等7州突袭逮捕数百名无证移民,全美无证移民陷于惶恐不安。美国公民自由联盟(ACLU)发布多语种指南,告诉民众如果移民海关执法局(ICE)敲门造访,应该如何应对。

据《今日美国》报道,ACLU建议,如果ICE官员造访,除非ICE官员能够出示法官签发的搜查令,否则不要开门。

ACLU在官网上发布了英语、西语版本的应对指南,告诉无证移民如果一旦遇到ICE执法人员敲门,该如何应对。ACLU更建议移民登陆网站WWW.ACLU.ORG查询,了解自己的权利。

ACLU表示,如果有执法人员造访,先不要开门,首先询问对方是否是移民执法人员,是否来自ICE。接着要问对方来意,明确一个概念:给执法人员开门,不意味着给对方权利可以进入屋内。

ACLU还说,如果到访的执法人员和你语言不通,可以要求对方提供翻译。

遇到移民执法人员突袭怎么办?这些关键应对措施要记住

如果移民执法人员希望进入屋子:

如果对方要求进入屋内,可以向对方询问是否有法官签署的搜查令。如果对方没有,你可以拒绝。如果对方有,可以要求对方从门缝塞入。

除非ICE执法人员向你展示搜查令,或者有你名字的逮捕令,否则你可以拒绝对方进入。可以直接向对方表示,“I do not consent to your entry.”(我不同意你进入)。

如果执法人员强行进入:

一旦执法人员强行进入屋内,不要抵抗。可以陈述你的权利:“I do not consent to your entry or to your search of these premises. I am exercising my right to remain silent. I wish to speak with a lawyer as soon as possible.”(前提是我不同意你进入或者进行搜查,我现在行使我保持沉默的权利,我希望尽快可以和律师谈话。)

ACLU提醒,不要向执法人员说谎,或者给对方任何造假文件,也不要在和律师谈话前,签署任何文件。

该组织还建议,所有包括护照、出生证明、结婚证、医疗记录都应该保存在安全地点,并且不要将自己的护照交给ICE。

美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union,以下简称:ACLU)是一个美国的大型非营利组织,总部设于纽约市,其目的是为了“捍卫和维护美国宪法和其他法律赋予的、这个国度里每个公民享有的个人的权利和自由”。联盟透过诉讼、推动立法以及社区教育达到其目标。

芝加哥侨报周末–Feb 16, 2017