华州检察长对联邦再提诉讼！欲阻止无限期拘押非移及子女新规

华盛顿州检察长鲍伯·弗格森（Bob Ferguson）周一（26日）宣布，正对特朗普政府发起一项新的诉讼，以阻止联邦重新设定在边境地区逮捕的非法移民及其子女的拘押时间。

特朗普政府上周五公布的新规则中，将取消现行规定中要求不得拘留移民儿童超过20天的限制。此举意在进一步阻止非法移民越境潮，尤其是携带儿童越境的行为。

美国国土安全部表示，将在60天内实施新政策将，终止1997年“佛洛雷斯协议”(Flores Settlement)，新政策不会限制移民儿童和他们家人的最长扣留时间。

联邦政府新规旨在打消非法移民抱有错误期待，认为携带儿童越境即便被美国边境管制人员逮捕后还是会很快被释放，从此就能消失在美国茫茫人海中。

总统特朗普在声明中指出：“为了保护这些孩童免于受虐并阻止非法移民潮，我们必须修补这些法律漏洞，这是紧急、必要的人道措施。”

华州检察长弗格森认为，新规势必导致对移民儿童的虐待，是政府对待儿童福利方面在开历史倒车。“我们不能让特朗普政府把我们拖回到曾经的不道德行为中去。”他认为，“联邦政府这一残忍的新规让人回想起美国历史上那些可耻的章节——日裔美国人的集中拘禁，以及美国原住民被迫骨肉分离的历史。”

华州州长英斯利则表示：“无限期的羁押家庭，势必对儿童造成心灵创伤，这是完全不必要的移民政策，这是一桩令人憎恶的滥权规定。”他抨击联邦政府的南部边境的移民政策在“堕落”。

英斯利还对总统提出直接批评：“特朗普的行为和政策是残忍的，不人道的和非法的。华盛顿州将努力遏制这种不合情理的新规则。”

据悉，除华盛顿州以外，全美现在还有19个州的司法部长正在考虑对联邦政府的这项移民新规提起诉讼。

2019-08-27 19:39 来源：西雅图在线