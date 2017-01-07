听留学生们谈公司拒办H-1B的理由

新的一年已经开始，不少刚刚参加工作的留学生已经开始为今年4月1日的H-1B抽签而准备了，对于所有即将加入抽签大军的留学生们，今年的运气如何都是他们希望日后留在美国工作躲不开的一道坎，然而对于不少刚进入社会的新人来说，说服老板为他们赞助H-1B也并非是运气好就能办得到的。

现在已经辞去先前物流公司的工作的留学生姚同学，一遍忙着申请学校一遍又在搜罗其他的工作机会。他表示：“我先前是帮一家华人物流公司在做，这是我毕业之后的第一份工作，和我上学的时候学的专业也比较对口，所以从去年6月份就一直做到了去年年底，老板也算器重我。

去年10月的时候，老板给我加了一次薪水，我就顺便提了一下明年需要为我办理H-1B的要求，虽然他以前没有给别人办理过H-1B，但估计对我表现比较满意，所以当时很爽快的就答应了。但是当我把律师发给我的材料清单发给老板的时候，他却皱了眉头，因为雇主需要披露公司以及他个人的财务和收入状况，看的出这不光让他有些不情愿，似乎也十分为难。

看出他的犹豫之后，我又等待了半个多月见老板态度没有改观，我就主动提出如果太为难，我可能就要另寻其他工作了。虽说现在再找工作的确比较尴尬了，年后找公司都是招人的淡季，但是如果任凭公司犹豫下去，我的确担心会耽误了自己。所以恳切地希望留学生们找工作的时候适当看一看自己的雇主此前有没有帮被人办过H-1B，如果没有的话，一定要提早谈清需要雇主做的事情，以免误会尴尬。”

相比姚同学经历的“无可奈何型”公司，凌同学的公司就显得有些不尽人情了，凌同学表示：“去年毕业找工作的时候，这份工作几乎可以算是当时我投的所有简历里面，最想去的一家，后来层层考核，能拿到现在这份数据分析的工作，我也算是过五关斩六将了，刚刚入职的时候，公司明确拒绝在实习期内承诺申请H-1B的，但后来实习期过去了，我们公司也没有像其他美国大型企业那样主动为在岗的所有合格的员工统一开始申请工作签证，而是开始陆续又招新人。

我越来越焦虑，后来公司的华人人力资源经理悄悄告诉我，现在川普上台，很多雇佣了华人员工的公司都在感到压力，大家对未来的移民政策感到迷茫、不明朗，公司不希望为此投入牺牲太多，如果花上5、6年的时间，为别的企业培养了一个人才的话，公司宁可不去做这种事情，毕竟我的工作是很多美国人可以做的。”

但相比前两位同学的经历，林同学就显得有些可怜了，她毕业于洛杉矶一家小型私立学校的会计专业，毕业后就一直在一家华人会计师事务所工作，她抱怨道：“当时是公司先提出可以为我办理H-1B，说华人公司最懂中国学生的需求，我才这么卖命地每天加班工作，不计较薪水。但是随着距离准备材料的时间越来越近，老板却越来越对帮我办理H-1B的事情闪烁其词，入职后我也听说了不少华人会计师事务所利用留学生需要H-1B签证，而故意吸引留学生为其卖命工作，但最后却都没有帮员工办理。”

来源: 2017年01月06日 17:04 侨报