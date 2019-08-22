增加威慑 政府拟推新规允许对非法移民家庭无限期关押

国土安全部21日宣布将推出一项针对非法移民的新规定。如果实施，新规定将允许美国相关部门无限期关押进入美国的非法移民家庭。

中国官媒新华社报道，国土安全部代理部长凯文·麦卡利南当天在记者会上说，推出这一新规是为了弥补现行政策的漏洞，增加对非法移民的威慑，从而减少进入美国的非法移民数量。

白宫在当天发表的一份声明中说，现有政策规定非法移民家庭最多可被关押20天，“这个漏洞像磁石一般吸引越来越多的外国家庭来到美国边境线上”。

这项新规定将于本月23日刊登在《联邦政府纪事》上，并于60天后生效。若60天内有反对者提出司法起诉，则须由法院裁定其是否可以实施。舆论普遍认为这一新规将面临法律挑战。

一些权益组织对国土安全部推出新规予以批评。民权联盟移民法律师马杜丽·格雷瓦尔说，美国政府不应关押儿童，更不应寻求延长儿童被关押时间。

据国土安全部数据，2013财年美国执法人员在边境逮捕近1.5万名以家庭为单位非法进入美国的个人，本财年迄今为止这一数字已超过43万人。

特朗普政府上任以来一直努力限制非法移民入境，但在推行相关政策时多次因涉嫌侵犯非法移民权益而遭到美国舆论批评。

另据中新网引述美国中文网报道，20天时限源于1985年提起的集体诉讼案，1997年的和解方案被称为《弗洛雷斯和解协定》，政府承诺，尽可能在无限制的情况下看管无证儿童。这一方案适用于与父母一起抵达的无证儿童，并限制了政府长期拘留家庭的权力。

2015年，奥巴马政府试图将随父母一起抵达的移民儿童，关押在得州联邦拘留设施中。但加州一位法官裁定，《弗洛雷斯和解协定》适用于这些孩子，这意味出于对儿童福利的关注，政府不得将家庭关押超过20天。

设定时限的原因是由于没有州府许可证，难以保证关押家庭拘留中心的质量。联邦拘留设施的条件一直存在争议。司法部监察长6月份的一份报告中，阐述了暂时关押移民的海关和边境保护设施的条件，称这些设施是“定时炸弹”。司法部一名律师在联邦上诉法院辩称，《弗洛雷斯和解协定》所规定的安全和卫生的条件，并未包含向被短期拘押的儿童提供肥皂或牙刷，招致众人强烈愤慨。

《弗洛雷斯和解协定》允许政府延长关押儿童的时间，但须在州府许可的拘留设施中。但根据国土安全部官员的说法，很少有设施能满足条件。例如，根据美国国会研究服务中心的一份报告，宾州于2016年撤销了与ICE有合同的家庭拘留中心的州许可证，但撤销许可证的官司进行过程中，该设施仍开放。

近年来，不断涌入的中美洲移民潮使联邦政府的拘留设施十分紧张。截至9月30日，海关和边境保护局在本财年迄今已逮捕了将近80万无证移民。但该机构自3月19日以来，已经释放了13.7万名被拘留者，因为没有能力收容他们。

与过去几年不同，移民更多是以家庭为单位抵达。根据国土安全部官员的说法，2014年，约6.8万个家庭试图非法进入美国，今年迄今已达到39万个。许多家庭来自中美洲，经常向边境巡逻队自首，希望寻求庇护。

2019-08-21 19:18 来源：侨报网综合