密州联邦参议员John Hawley 要求密苏里大学、伟伯斯特大学终止孔子学院课程

【圣路易时报讯】据圣路易邮讯报报导，密苏里州首次当选之新生联邦参议员John Hawley日前要求二家密苏里州大学终止与中国政府在美国校园内教学课程，对于这项要求，批评者指出这违反了学术自由并威胁到国家安全。

上周三，共和党联邦参议员John Hawley写信给密苏里州大学及伟伯斯特大学，要求他们终止与孔子学院的关系，这两所大学表示，目前不会有这样的计划。

据了解，美国目前有超过100所美国大学与中国教育部附属机构汉办合作，在大学校园里办理设立孔子学院。汉办提​​供主任和师资、教科书及创办经费。美国国会今年二月发表一份两党报告，敦促美国大学和学院切断与汉办的关系，在结论指出，这项合作关系让中国当局对美国本土有太多的控制。

联邦参议员John Hawley在信中指出，孔子学院是中国散布宣传、影响学术自由和威胁美国国家安全的一部分。

他引用了一件发生在北卡莱纳州立大学的事件为例，该大学因孔子学院领导向大学行政部门施压而取消了一项达赖喇嘛的活动。他还对中国政府利用校园进行间谍活动表示担忧。

密苏里大学发言人Christian Basi说，密大严肃对待任何危害学术自由、言论自由和校园间谍活动，会在2021年密大与孔子学院续约时列入考虑。

Basi表示，没有迹象中国经过孔子学院从事间谍活动，大学十分注意这类问题。他还说，大学有和美国联邦调查局定期对话以为防范。

Basi说，孔子学院在密大每学期提供二个免费的、非学分的中文课程，课程对学生会社会一般大众开放。

伟伯斯特大学校长Elizabeth Stroble在回覆联邦参议员Hawley的信中表示，她不相信伟伯斯特大学孔子学院有联邦参议员Hawley在信中所描述之任何威胁。