川普下一个开刀就是留学生 OPT和H-1B持有者要注意了！

这个属于全球华人的春节,美国却显得异常热闹。川普上任仅11天,签署的修建美墨边境墙、禁止七个穆斯林国家公民入境等内容的行政令就已经让美国乱了套。而据美国新闻网站vox.com透露的文件显示,川普下一个开刀的就是留学生。可以说,对于持有OPT和H-1B身份的留学生们,最艰难的时刻要到来了。

美国本地媒体 Vox 收到六份来源不明的总统行政令草稿。根据 Vox 的说法,六份行政令里已经有两份被证明是真的,所以他们才公布了另外四份。而周五川普签署的第三份行政令又与Vox公布的相符合。而接下来的三份文件中,有一份与留学生群体紧密相连,叫做:《加强外国人工作签证制度诚信、保护美国工作机会和员工利益》(Executie order on protecting American jobs and workers by strengthening the integrity of foreign worker visa programs)。

以下为行政令内容 :

1. 立即评估、改良现行CPT、OPT制度,以确保美国本国学生不会在职场处于不利地位。对于奥巴马执政时期将 STEM 专业的学生 OPT 时间由12个月延期到36个月,川普会提议撤销此政策。

2. 合法劳工的问题上,将改革H1B分配方式,不允许移民抢本国人的工作。取消H1B抽籤制度,只为毕业于美国高校的学生优先提供H1B;同时要求,员工人数超过50、且半数员工持有H1B 和L1工作签证的公司,不得申请新的H1B,而且要提高雇佣外籍员工的薪水标淮。

根据已颁布的川普行政令 Limiting Refugees into the US Sec. 8,递签服务都会被取消,所有申请非移民签证的人都必须去面签。为了消除大家对于面签等待时间变长的担心,行政令里还提到要增加面签的工作人员,做必要的语言培训,以确保非移民签证的等待时间不会受到太大的影响。但目前中国的大使馆都还没有消息的更新,或需要等到春节放假后。

对于以上颁布的内容,并不会立马被川普废除或者更改。因为针对外国人在美工作签证制度相关的法律和法规,需要经由多部门协作,进行多条程序之后才能生效执行。而这份行政令草稿牵涉到国务院、国土安全部、司法部、劳工部四部门,要求他们审核现行各项相关规定,制定相对应的改革措施。

主要的时间线如下:

30天内完成:

评估检查现行签证排期制度和签证分配制度,着手对其进行改革。

90天内完成:

评估、确定所有现行外国人工作许可项目、非移民工作签证项目对美国员工的负面影响,确定相关规定是否违反美国法律,着手准备废除不合理规定的相关流程。

评估、确定现行相关“parole”及工卡制度是否对美国员工就业产生负面影响,立即终止任何已确定对美国员工就业产生负面影响的不合理制度。

改革现行H-1B制度,确保外籍员工利益得到保障,使该项目使用更为高效。

增强现行E-verify管理制度。

劳工部需向国务院、国土安全部、司法部长汇报由H-1B签证外籍员工对美国员工造成的伤害,18个月内向总统汇报。

9个月内完成:

劳工部要向总统汇报。拿出具体如何保护美籍员工利益,不受到H-1B签证持有人的影响的方案。

12个月内完成:

成立专门委员会分析国内现行移民政策,以及对社会、经济、美国员工、外交政策、国家安全利益的影响,并给出相关的修改意见。

从时间安排上来看,当下各类持有工作签证的外籍员工不太可能立即受到负面影响,但可预见的制度改革、调整将在未来几个月、甚至几年内逐步展开。

如果OPT签证真的取消,意味着留学生的学生签证过期后,没有额外的一到两年的时间留美工作,他们必须要立即回国。这对很多还在读书、希冀留在美国工作生活的外国学生来说,如同一道惊雷。而OPT被取消也势必会影响接下来到美国留学的人数。

另一方面,已工作的留学生也难以逃脱改革,因为H-1B改革势在必行,目前各类提议相似之处都在于提高现行工资标准、取消抽签制度、把签证名额留给更需要的地方。

从川普竞选到上任,可以看出移民们在美国的日子不再太平,无论是留学生、还是已经工作、甚至正在办理绿卡、已经持有绿卡的外来人,学习、工作、生活的方方面面都会受到影响。

如果有关政策真的落地,中国留学生在美国找工作会更难,移民美国的大门也就更难开启。

