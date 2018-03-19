川普又双叒叕拟限制中国学生签证，这下暑假彻底不敢回国了….

又马上快到留学生回国的时候了，很多人好不容易就等这天，回国的东西也是准备了不少……最关键的是，留学生们终于可以回国敞开吃吃吃了！心心念念的火锅麻辣烫烧烤煎饼水煎包螺蛳粉等等都可以约一发了，就问你激动不？

以至于身边很多朋友都有这样的感受：

@ LexiLin：在北京机场想拥抱每一个说普通话的人，眼睛湿了一次又一次但憋着，嘴角笑得合不拢。

@Tayvans。：发现中文突然说不好了，连方言都不会说了(七大姑八大姨父老乡亲不要揍我～)

@April：坐高铁回山东，出站就给哭了。

@chowin：特别想各种吃吃吃，但是父母上班，有朋友还没回来，于是在家里发霉，荒废好几天，只在家周围的饭馆吃吃，时间过得飞快，我就这样过了我的15天回国假的5天，好难过！

本来是一场愉快的团圆之行，然而，随着美国新一届政府大动作推动移民改革，不少在美的外国人因担心节外生枝而不敢离美，生怕到时候在国内浪完，回不去美国，那就玩完了。

所以，很多留学生不得不含泪告别返家的机会，忍痛继续留在美国。

留学生暑假不敢回国，因怕有去无回？

留学生暑假不敢回国，因怕有去无回？ 为了响应这波新的趋势，美国校方也纷纷拟定了新计划，安排学生。 美联社报道，美国一些大学已向外籍生提供暑期居留需要的住处和工作。

俄亥俄大学(Ohio University)表示，该校已向来自被禁令锁定的中东国家18名学生提供暑期的食宿；威斯康星州的劳伦斯大学(Lawrence University)则向来自巴基斯坦和约旦的学生提供校内和接待宾客有关的工作。

虽然最高法院先前有关特朗普总统行政禁令的判决显示：允许被美国大学录取的外籍生赴美求学，但许多外国学生仍旧担心自己在出入境时会遭逢意外，因而选择不返回母国。

此外，还有大学引导外籍生获得有关出境旅行的辅助服务和法律资源。

美国大学(American University)的校园生活负责人艾瓦表示：“许多外籍生在考虑是否要从美国出境时都格外谨慎。没有人希望让自己陷于难以挽回的境地”。美国大学曾在春季对外籍生进行过相关调查，发现他们当中有很多人因为担心签证和再入境的问题，决定暑期留在美国。那为什么学校要特意在暑假这块有所安排呢？可能国内的小伙伴还不太清楚，美国学校的放假和中国的有些不同，中国的假期一般为暑假接近2个月、寒假一个月左右，分散的相对于均匀一些。

但是美国的情况就不是很一样了，美国更注重暑假而不是寒假，美国的寒假通常是只针对圣诞节来制定的，一般7天左右。暑假一般会有3个月的时间，所以在这个漫长的暑假假期中，学生们可以很好的利用这个假期进行自己的合理安排 。

因此，这次川普政府收紧的政策，对在美留学的外籍学生如何安排暑假来说，影响还是很大的，学校也不得不多在此操点心了。

目前还不确定有多少外籍生因为对政府政策的顾虑，而选择留在美国。

图为巴基斯坦留学生安华可能无法再入境，因此留在美国打工。(美联社)

读到这里，你一定很好奇：政策收紧，留学生放假不能回国，只能纷纷滞留美国，这也太不人性化了，再这么搞下去，美国还能维持自己热门留学目的国老大的位置吗？

我们来相关看看数据：

国际教育协会(Institute of International Education)先前公布的报告反映，多数的外国学生在特朗普总统上台后依旧热衷于在美国求学。但亦有大学和团体的报告显示，外籍生的申请数量和注册率在这段时间出现了明显下滑。

不少来自中东地区的学生对美国当前“排外”的氛围感到忧心忡忡，怕自己在校内会被排挤，或签证延期被拒。而更严重的是，对于中国留学生来讲，川普上台之后，一系列新的政策都带来了巨大改变。

川普拟限制中国学生签证

从今年2月份开始，美国开始针对中国内地申请人进行随机签证电话调查，且调查时间是在面签前的1至3天，调查会涉及学习计划、费用预算、所读的专业、就读课程、毕业打算等提问。

这还不算，原规定“美签到期48个月内就可以享受免面谈续签服务”，现缩短至“到期12个月之内”才可享受免面谈续签服务。

是不是很过分？

更夸张的是，特朗普政府已通过严格审查签证的新规定。根据新规定，美国领事官员可以要求签证申请人提供过去所有的护照号码、5年内所使用的社交媒体帐号、电子邮件地址、电话号码以及15年内的个人信息，包括过去的居住地址、就业及旅行历史。

官员如果决定某些信息会对确认身份或进行更严格的安全审查有效，那么他们还有权要求一些额外的信息。

也就是说，为了去趟美国，有必要的话，你的社交老底儿和个人隐私，将会被通通翻出来。

可是美国这么做，对于每年贡献大量教育经费的中国公平吗？

“华尔街日报”报导说，美国与中国和其他国家的产品和服务贸易长久以来一直有庞大逆差，可是在教育方面拥有顺差，主要是拜中国所赐。

2016学年，在美国大学院校注册的110万名外籍生，中国就占了大约三分之一，多于任何其他国家。

外国学生及其家人在美国大学花钱被视为美国出口所得，因为这些钱是从别的国家流进美国。

商务部的资料显示，2016年，外籍生为美国提供394亿元出口总值。相形之下，2016年出国留学的美国人总共在国外花费76亿元，也就是说，美国在高等教育方面拥有将近320亿元顺差。

专家说，394亿元主要是学费，如加上食宿衣物等其他开支，总额可能接近500亿元，这对比而2017年美国小客车出口总值520亿元，民航机560亿元，半导体480亿元，简直可称得上支撑美国经济的“半壁江山”。

所以，川普这么做，真的想清楚后果了吗？

要知道，川普是希望减少美国去年高达5684亿元的整体贸易赤字，可是一些经济学家宣称，对付中国和致力于减少移民，可能反而伤害美国拥有贸易优势之处，导致贸易赤字更加恶化。

这可只能让你离你的目标原来越远啊，川普大帝！

除了签证难度提高，签证政策也更加缩紧。

川普早早就扬言“购买美国货，雇用美国人”，为了落实命令，动作之一就是缩紧签证。

可是，减少留学生的签证，不仅不会让美国本土学生受益，反而可能损害美国学生，比如，学费上涨。

要知道，外籍生已成为美国大学的重要财源，因为他们通常支付全额学费。在许多公立大学，他们付的钱经常是美国学生的两、三倍，如果失去这些收入，学校可能借着提高对美国学生的收费来弥补。

不过，高等教育一直是美国很成功的出口项目。据美国驻华使馆此前发布的《2017门户开放报告》中显示，2016/17学年，就读于美国高等教育机构的中国学生人数增至350，755，较上一学年增长6.8%。这意味着：中国赴美留学人数在所有留美生源国中连续第八年位居榜首，占在美国际学生总数的32.5%。

也就是说，对于美国，中国留学生所能带来的教育收益还是不容忽视的。

因此，布鲁金斯研究所的杜大伟分析：川普扬言限制学生签证可能只是谈判策略，以迫使北京改变贸易做法。

但不管怎样，川普都该考虑清楚，不能太过，毕竟在这个节骨眼儿上惹怒我大天朝，好像不是很明智呢~

来源： INSIGHT视界