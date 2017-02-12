川普强硬举措激发移民社区不安情绪

近来有诸多报导称联邦执法人员正变得越来越有侵略性，再加上川普的种种言论和举措，让全美的移民社区都充斥着担心和害怕的情绪。

据《华盛顿邮报》11日报导，联邦官员强调他们在执法行动上并没有做出什么根本性的变化，他们也否认会在无证移民普遍的地区随机对人们进行检查。

不过，随着移民和海关执法局（Immigration and Customs Enforcement，简称ICE）在一些大型都市地区进行一系列执法行动，并且在芝加哥、洛杉矶、纽约、亚特兰大和其他城市拘留了数百人后，移民社区的这种焦虑心态在上周达到一个峰值。

国际特赦组织美国分部（Amnesty International USA）周六（11日）发表一份声明表示，有关这些执法行动的报导开始让人担心这里的人权状况。国会的拉丁裔代表也要求立刻与ICE局长托马斯•D•霍曼（Thomas D. Homa）举行会晤。

“这些行动让移民社区陷入恐慌，很多人都担心川普总统曾承诺的‘强制驱逐’正在变成现实。”议员们给霍曼写的一份信中表示。

尽管ICE和其他机构官员表示这些行动都跟往常没有区别，但是川普一直以来对移民的态度还是让很多移民对此忧心忡忡。

1月25日川普签署的行政命令中，媒体就注意到其呼吁终止为那些“庇护城市”提供联邦资金。另外，这一行政命令还扩大了驱逐那些有犯罪记录的非法移民的名单。

对移民维权人士来说，这些举措带来的改变很大。

洛杉矶人道移民权利联盟（Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles）执行理事安洁莉卡•萨拉斯（Angelica Salas）就表示：“川普的做法极大地扩大了驱逐范围，不管是被指控谋杀还是乱穿马路的移民现在都一样有被驱逐的风险。”

萨拉斯还表示，对被拘留或者被驱逐的担心，在未来一些日子里，会让很多人不敢去工作、学习或者出入公众场所。

“ICE想让我们相信他们借此阻止了一些重罪犯策划下一次犯罪行为，但是我们却只看到了一个毫无顾忌的ICE会如何进行行动。”萨拉斯说道。

一些无证洛杉矶居民对《华盛顿邮报》表示他们不愿意透露身份，因为担心川普政权会接触媒体的报导来锁定驱逐目标。

在前总统奥巴马第二任期间，优先驱逐的对象只是那些已经被判患有谋杀、贩毒以及与黑帮有关的犯罪分子。奥巴马的政策还呼吁ICE官员不管什么时候，都不要拘留哺乳期母亲和那些患有严重疾病的人群。

不过ICE官员坚持认为自己的行动并没有越线。 “ICE的移民执法行动完全遵守国会通过的法案。”ICE官方推特周四（9日）发文表示。

正义法律援助中心（Legal Aid Justice Center）移民维权项目法务总监西蒙•桑多瓦尔-莫森博格（Simon Sandoval-Moshenberg）表示：“我担心我们正重新回到小布什总统在任时的那种糟糕的状况，那时候移民官员有抓捕的配额，不管他们能否掌握切实的证据，都需要完成这种强制性配额的任务。”

弗吉尼亚州参议员斯科特•A•苏洛维尔（Scott A. Surovell）也对执法层面的这种浪潮表示了担心。他表示自己已经听说这些行动影响到了一些学生，他们可能会在下周一不再去学校。 “他们不知道自己的父母是否会被带走。”

十多名移民社区组织者在周六下午举行了电话会议商讨对策，一名律师表示移民们必须采取行动来保护自己。 “在没有看到证明前不要开门，也不要在晚上开车出行。”他说。