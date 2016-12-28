川普打移民战 数千万人忐忑

川普上任后，政界等各方人马蓄势待发的移民战争即将展开，这些高代价的争战预料将持续经年，并将使得数千万民众因为合法居留美国的问题惴惴不安。

川普从宣布角逐白宫宝座到整个选战期间，移民议题始终是焦点，他矢言在美墨边界兴筑高墙，大规模遣返无证移民，并提案禁止穆斯林入境；他并再三强调强硬的移民政策，是选民应支持他的关键原因。

然而，由于川普对移民议题在细节上态度前后不一致，让数千万无证移民为前途未卜感到忐忑。目前受到「延缓遣返年轻无证移民方案」（又称梦想生方案）保护的达70万余人，欧巴马总统提出的另一个类似计画，则约有400万到500万名美国公民和永久居民的父母符合获得保护的资格，但因联邦法院阻扰无法实施。许多无证移民家庭的资讯却因此可能存入联邦系统内，川普一旦主政，他们即成为遣返的目标。

自从胜选后，川普已显示可能对部分移民议题软化立场，他接受时代杂志访问谈及梦想生问题时说：「我们将想方设法，让民众幸福而骄傲。」 但川普的移民政策面临抗争势难避免。

撤销行政命令

川普上任第一天即会采取一些行动，他曾矢言一上任即会撤销欧巴马下达的移民行政命令，其中包括延缓遣返梦想生行动。川普也曾矢言将加强遣返令和移民法的执法，而他上任后可立即指示联邦执法机关采取行动。

康乃尔大学教授和移民律师耶尔洛尔表示，川普也有权力指示相关单位筛检难民等签证申请人。虽然川普未经国会同意，无法禁止核发非难民签证，但他可以片面加严筛选某些国家的签证申请者，使他们很难入境美国。川普也可立即变更欧巴马政府的规定，例如让理工科技学生更容易取得学生签证的规定。

川普内阁任命案一旦获参院通过，这些人选即可立即行使职权，尤其是相互配合执行移民法的司法部和国土安全部。例如司法部长可推翻移民上诉委员会的裁决，并有权力任命这个最高级移民法院的法官。

华府保守派智库传统基金会移民专家范史帕科夫斯基表示：「司法部长人选塞辛斯和国安部长人选凯利一旦确定，就会下令边界巡逻队：『开始执法。』」他指出，执法人员即会把移民逐出边界，或拘禁、遣返偷渡者和政府留有非法入境纪录者，那些原本受到保护的缓遣移民可能也会遭殃。

立法争战

除了行政法规和行政命令，川普许多移民政策必须获得国会同意。边界筑墙、延长围篱或加强安全，都可能需要国会拨款，限制签证名额也须经过立法。

有的相关法案目前已提交国会，例如共和党国会参议员葛理汉和民主党国会参议员德宾已提法案，要求延长梦想生法案，但该法案明年能否在共和党掌控的参众院院过关，仍是未定之天。

2013年，参院通过一项两党协商的移民改革法案，当时参与磋商的八名参议员如今仍在任，但众院不曾议决该案，而是要求逐个议题审议，其中首项移民议题是边界安全问题。

众院议长莱恩和参院多数党领袖麦康诺未来可能依循川普的走向，但他们首个步骤可能是审议预算案拨出相关经费；从明年4月开始，这些经费将拨给政府以加紧执法和加强边界安全。但游说人员史蒂芬妮‧马兹说，国会议员若要通过移民法案，他们最后可能必须提出一项全面性法案，以分配经费和协调分工。

另一项可能迅速提出的法案为「凯蒂法案 」（Kates Law），该法案将针对违反遣返令、再度非法入境的移民提高最低刑期。

庇护城市抗争

许多大城市自称为「庇护城市」，声称不协助联邦政府执行移民法，不动用执法资源缉捕无证移民，并拒绝将无证移民个人资料交给联邦政府。其中芝加哥市政府上周拨款130万元，做为移民法律援助基金，芝加哥市长伊曼纽还呈交给川普信函，敦促延长梦想生方案，并获纽约、洛杉矶等十余个城市市长的连署。

但保守派威胁，庇护无证移民的城市和州府若不与联邦政府合作，联邦将切断金援以示惩罚。范史帕科夫斯基说，切断的可能包括司法部和国安部的补助，国会也可能表决撤销其他联邦补助，新政府甚至可能控告庇护城市，要求它们交出无证移民的姓名。

法庭诉讼

移民庇护政策十之八九会引来法院诉讼，因为联邦想要落实移民政策，而地方政府因联邦撤销补助势必据理力争。

此外，如同德州藉由法庭缠讼，成功拦阻欧巴马将缓遣行动扩大至年轻移民的父母，民主党可依样画葫芦，利用诉讼拖延新政府移民法规的实施。

马兹说，民权和移民维权团体有许多法律依据，可用来对抗悖离美国立国原则的法案或行政命令。她说：「许多反歧视法律、反种族差别待遇的宪法条文，都可在诉讼派上用场。」耶尔洛尔也指出，有的行动如部分大学宣称庇护移民学生，即使法律基础不坚实，但可争取到民意的认同。

來源 ：聯合新聞網