川普行政令当道 留学生留美抽签畏难

自1月27日，美国总统川普下达行政命令表示：在未来4个月内停止接纳难民，并限制7个穆斯林国家的人民入境。到目前为止，尽管备受华人关注的非移民签证类型尚未出现确定的政策及行政变动，但整体地移民政策趋向于严格化已经了然，不少等待抽H-1B工作签证的留学生们对现在的留美形势也产生了畏难的情绪。

洛杉矶华人移民律师Nancy表示“从整体上来看，留学生毕业后，通过H-1B工作签证留在美国这条路可以说是越来越难走了，至少在川普执政的几年中应该是这样的。再加上之前抽签未中的往届生积压到今年的抽签大军中，H-1B中签的状况就更加严峻了。不少当年没有抽到工作签证或者有了H-1B但公司迟迟不给办绿卡的学生，都会选择重新回答学校去进修，来缓解一下暂时的紧张局势，在这里我建议那些有意向重返大学进修的学生，在不违背自身兴趣的同时，可以尽量多选一些STEM（Science, technology, engineering, and mathematics）专业的学科去读，因为目前川普政府针对移民很明确的一个态度就是：留下需要的，送走不需要的。那么这样一来，STEM专业明显较其他专业更具备被审批通过的优势。”

现就职于新港市一家建筑公司的梁同学今年已经是第二次抽签，虽然说已经身处STEM专业的3年OPT优势，可以连续三年参加抽签，但是已经落签一次的他心中不免有些忐忑，相比去年他显得焦急了很多：“毕竟去年是第一次抽签，心里想着今年不成还有明年，但是到了今年，明显心理压力大了不少，女友去年已经抽到了H-1B，且她的留美决心很坚定，所以无论怎么样我都要想办法留在美国。所以，今年我在准备再一次申请H-1B抽签的同时，也和家里商量了一下，如果今年还是没能抽中的话，家里就要着手帮我申请E-B5（投资移民），目前也有不少传言表示说投资移民金额数量会增加，所以，家里都觉得如果要通过投资移民获取绿卡的话，就更要趁早了。”

对H-1B失去信心不等于对留美感到绝望，今年刚刚参加工作宋同学表示：“我喜欢美国的就业、创业环境，虽说现在卡在身份这一关，但是我想留在美国的方法还有其他的路，之前决定出国的时候，父母都非常支持，但是它们并没有想要移民的想法，所以投资移民我暂时先不考虑，不过倒是可以考虑看一看在国内的亲戚朋友有没有意向在海外发展业务的，毕竟我的专业是市场营销，这么一来，我可以在协助他们沟通这边业务的同时，来解决身份问题。”

来源：侨报网