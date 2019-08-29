惊！军人和政府雇员海外生娃将不再自动获得美国籍

美国将收紧公民身份政策，这次将目标对准了在境外工作的美军及政府雇员。8月28日，特朗普政府公布了一项政策调整，政府外派雇员或军人在海外所生的子女将不再自动具有美国国籍。

海外出生子女不再自动获得国籍

综合CNN、国会山报等媒体报道，28日，美国公民及移民服务局公布一条政策预警，规定在境外工作的美军及政府雇员，子女若出生在境外，则将不再自动获得美国国籍，需要父母代表子女提出申请，才能获得美国公民身份，且要在子女18岁生日前完成。新政策将于10月29日生效。

目前，由政府外派的美国公民在海外所生的孩子在法律上被认为是“居住在美国”，父母只需获得一份新生儿自动拥有美国国籍的证明就可以了。

但是根据新政策，自10月29日起，新生儿的父母需要走一套正式的程序，包括信息采集、备案、宣誓、入籍仪式以及其他与入籍有关的程序，才能给子女申请美国国籍。

获得美国国籍有几种途径，包括在美国国土上出生。在国外出生的孩子，可以在出生时或18岁之前通过其美国公民父母获得美国国籍。虽然最新的政策指导并未使任何人丧失公民资格，但它似乎缩小了海外出生子女获得美国公民身份的可能性。

公民及移民服务局（USCIS）在一份长达11页的“政策警示”备忘录中指出，目前实行的相关政策与联邦移民法的其他部分不一致。但除此之外，尚不清楚政府做出此次政策调整的理由。

此项政策显示，特朗普政府正在加大一些居住在海外的美国军人和政府雇员的子女成为美国公民的难度。

新政引发惊愕和不满

目前尚不清楚有多少家庭将受到影响。五角大楼一位发言人仅表示，这项政策影响面较小，但并未透露需要为子女申请公民身份的父母数量。美公民及移民服务局同样拒绝提供数据。

一些相关机构和组织对此感到十分错愕。

现代军事协会（Modern Military Association of America）执行会长安迪·布莱文斯表示，军人要处理的事情已经够多了，在驻外期间最不想做的就是大费周章地去提出申请，以确保他们的孩子是美国公民。他敦促国会采取行动，确保军人家庭不给政府的鲁莽行为埋单。

一位退役陆军军官威尔⋅古德温说，“那些身着军装冒着生命危险的美国军人的子女将不再自动获得国籍”，这是美国政府采取的“令人憎恶和反爱国的立场”。

全新的移民政策也在社交网站上遭到了广泛批评，许多用户认为这项政策将对许多驻扎海外美军家庭产生负面影响。

公民及移民服务局代理局长库奇内利一直是特朗普政府强硬移民政策的积极推动者。

报道称，此次新政是库奇内利针对限制合法移民美国所进行的最新尝试。本月12日，他曾宣布一项针对合法移民的新规定，即是否依赖公共福利将被视为绿卡申请者的一项负面指标。

2019-08-29 04:09 来源：侨报网综合