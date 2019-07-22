【圣路易时报讯】据CNN有线新闻网7月19日报导，美国公民及移民服务局将修改施行已有十年的美国公民入籍考试，将重点修改公民考试民权宪法等题目，同时也有可能更新英文考试这部分。

这将是美国近十年来第一次修改公民考试题目，对未来申请入籍的移民影响甚大。

这项宣布是在川普总统攻击并向少数族裔民主党联邦女众议员说「回到你们来的地方」之后。应该或不应该允许谁进入美国，成为一个激烈讨论的议题。受攻击的四位女议员中有三名是在美国出生，另一名则是归化入籍。

据统计，2019到年3月，公民入籍考试通过率是90％，在2018年财政年度有近七十五万七千人入籍成为美国公民。

公民入籍考试题目上次修正是在2009年，共有100题考试题目题库，在考官任选其中的10题里要答对六题以上才算通过。

执掌移民法，在移民眼里的强硬派代理移民局长Ken Cuccinelli表示，修改题目不是想要限制成功率降低的一部分，但他也知道修改题目会被人认为是要严格把关，降低成功率。

据了解，新考试题目已经过数轮的测试和修订，新题目预计在2020年12月或2021年初开始使用。

事实上，前移民局代理局长Francis Cissna在今年5月3日的备忘录中已初步宣布将修改考试题目。在国土安全部5月份的改组中，Cissna在五月底离职，根据他所提到的备忘录，修订题目含有英文和公民测试的要求标准。

川普当局一直在试图打击合法和非法移民，目前对新题目修改内容还不清楚，但它却是跟川普的施政相唱合。

在同样的议题上，川普总统宣布，他将从现有数据中收集公民身份讯息，而不会在2020年人口普查中加上公民身份问题，今年六月美国最高法院已阻止了这项问题列入人口普查问题中。