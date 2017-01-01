如今，移民已经成为许多家庭选择的另一种生活方式。社会大环境的变化，子女教育、资产保护等种种因素导致越来越多的家庭希望通过移民，让家人得到一个安全、健康的保护盾。美国被视为炙手可热的热门移民国家。那么什么时候开始准备移民？什么时候更合适？

移民了仍是中国人

移民并不一定要获得国籍，很多朋友们认为移民之后就不是中国人了，这在根本上是错误的。

“移民”所指的居留权，一般指“永久居留权”（绿卡）。对于移民者来说，其实并不需要放弃本国的国籍，如果真要获得国籍，需要在永居的基础上满足美国的居住条件。

和国籍(公民)相比，持有永久居留权的“移民”除了没有政治权利外，大部分权利都可以享受。

这些事要“提前规划”

不少人会认为，移民可能只要付出相关费用再加上必要的几个申请流程就OK了。实际上，这样的想法是远远低估了“移民”这件事情的复杂性和流程的周期性，更不了解很多工作需要准备的提前量，以及很多因素之间的关联度。

问问自己，以下几点考虑好了吗?

1、移民项目

首先要考虑，哪些移民项目适合自己的情况。

中国的移民群体中，移民的目的相当大的比重是为了子女的教育，那么移民的提前准备，就要和子女教育的选择和规划、以及未来的工作结合在一起。

2、费用准备

常见的移民类型有投资移民、技术移民(包括雇主担保)等，几乎都需要相当的费用投入。费用的准备，不仅仅是资金的准备，还包括资金来源的准备。

3、申请人条件的准备

某些移民项目，特别是技术移民、杰出人才等，对投资人的个人背景和条件有较高的要求。

4、小孩适合移居时间

到海外读书，就是目前越来越受重视的教育规划。现在越来越多的家长将子女的留学连同移民一起做规划。

其他影响提前准备的因素

换汇过程现在越来越复杂，不妨提前准备起来，至少家庭每年的外汇额度可以先利用。

考虑汇率、经济波动，可能需要提前进行资金的海外配置。

鉴于美国全球征税，因此在成为税务居民(如拿到绿卡)之前，就需要提前进行税务筹划，减少相当比例的、不必要的税务负担。

美国移民排期情况

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