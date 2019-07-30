排人墙 送汽油 邻居帮非移男子逃脱ICE抓捕

周一(22日)，当移民与海关执法局(ICE, Immigration and Customs Enforcement)的执法人员试图抓捕田纳西州一名无证移民男子时，他的邻居们挺身而出，通过完美的配合让这场行动最终流产。

据有线电视新闻网(CNN)报道，视频记录下了发生在纳什维尔市(Nashville)的那场对峙。目击者们称，对峙持续了有4个小时之久。

周一早晨，ICE的执法人员尾随一辆厢式货车并试图让其停车。在开车男子将车停在Hermitage街区时，执法人员将其堵截在车中。车内还坐着该男子12岁的儿子。

男子一直不下车的举动引起了当地非移维权人士的注意，不久人群便聚集起来，这些目击者中有人用手机录像，有人从家中给躲在车中的男子送食物。邻居告诉记者，他们还自掏腰包给男子买好了汽油，以便男子开车逃跑时用。

ICE的发言人布赖恩·考克斯(Bryan Cox)表示，为了不让情况恶化，最终ICE的执法人员决定放弃。考克斯称不会透露目标的身份，这样做是为了未来另选时间和地点开展抓捕。

执法人员离开后，因担心他们还会折返，邻居和维权人士自发站成“人墙”，护卫男子和其子安全回家。

记者拍摄的视频展示了人们用西班牙语从1数到10，告诉车内的男孩会掩护他逃回家中。于是男孩立刻下车冲向家中，人群中爆发出了热烈的欢呼声。

之后，这群人再次护卫男子和男孩从家中走到车里，并看着他们开车逃走。

邻居Felishadae Young称认识这对父子已有14年的时间，她站出来提供帮助是因为她不想眼看他们父子分离。

“我真的对当时发生的一切感到害怕。”Young在接受WZTV采访时说，“这件事让我害怕极了，因为我也可能会遭遇这样的事，我的家人也可能会遭遇这样的事，任何人都有可能……这件事极大地改变了我对这个国家的感觉。”

据WZTV报道，ICE执行此次逮捕前拿到了法院出具的逮捕令。被ICE叫至现场的纳什维尔警方在声明中说ICE此次行动就是为了抓捕该男子。

据维权人士称，ICE所持逮捕令与法官发给其他执法机构的逮捕令不同，因为ICE不能在未经同意的情况下在家中或车中实施抓捕。

ICE公布欲在全美范围内展开抓捕的几周以来，移民维权团体一直在各个街区巡查，并向无证移民提供建议，告诉他们ICE的执法人员出现时如何应对。

据悉，这并不是支持者们首次阻止ICE的抓捕驱逐行动。

周二(23日)，ICE高官马修·阿尔本斯(Matthew Albence)告诉记者，须把人们的这种举动对于ICE逮捕行动的影响进行量化。

侨报网–Jul 24, 2019,12:04