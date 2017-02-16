提案彻底关停EB5！中国人移民路断 美国梦怎么圆?

上周五，两名国会参议院Dianne Feinstein和Charles. E. Grassley宣布，他们已经提交了一份提案，建议彻底终止EB-5投资移民项目。如果这一提案得到通过，外国投资人，特别是占到EB-5名额超过85%的中国投资人快速获得绿卡的渠道将被掐断。移民美国将变得更加艰难。

两名议员认为，EB-5项目存在着“天生的缺陷（Inherently flawed）”。它表示美国国籍是可以用来售卖的，是一个让各个国家的富人快速获得绿卡，成为美国公民的特殊管道。这对其他数百万还在苦苦等待美国签证的人来说是不公平的。

而由于只要给钱就能有身份，议员认为这对美国的安全也是一种欺诈，滥用和威胁。

EB-5投资移民签证始于1990年。根据它的规则，外国投资者需要向美国的“高失业率地区”（失业率高于全国水平的150%）进行50万美元的投资，保证每年可创造10个全职工作机会即可获得绿卡。如果在其他发达地区投资，这个金额需要达到100万美金。目前，在这个计划下获得的大多数投资，都通过美国各区域中心汇集到一起，用来资助大型开发项目。

但是，两位议员认为这个标准是非常模糊的。现在并米有一个可验证的方法来确定EB-5投资能创造的工作岗位数量。衡量某些地区是否为高失业率地区的标准也不统一。

因此议员们建议，彻底终止EB-5投资移民项目，并将该项目每年的一万个绿卡配额转移到其他移民项目，比如H1-B技术移民和L1高级人才移民等。

由于门槛较低，对投资人本身的条件不设另外要求，近年来，EB-5项目受到越来越多的中国投资人青睐。每年通过该项目发出的1万张绿卡中，有超过85%都发给了中国人。

对许多达不到其他移民签证条件的中国投资者来说，EB-5是他们获得美国永久居留权，享受在中国难以达到的教育机会和生活方式的唯一一条通道。但正是这种旺盛的需求，在中国催生了一个完整的移民产业，也让很多骗子钻了空子。

近年来，EB-5诈骗案件屡见不鲜，而且多数都跟华人有关。上个月，一名来自西藏的西雅图开发商Lobsang Dargey在法院认罪。他从2012年开始，以虚假房地产开发项目的借口蒙骗了200多名中国投资人。拿到钱后，却用以给自己和家人在各地购买豪宅。法院将在今年4月宣判他的案件，他将面临最高10年的有期徒刑。同样是4月份，美国移民局将拿出EB-5投资移民的修正草案。根据这份草案，投资的金额门槛将被大幅提高，高失业率地区投资将由现行的50万美金增加到135万，非高失业率地区将由100万美金提高到180万。

来源：洛杉矶华人资讯网