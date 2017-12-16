放弃美国国籍的人越来越多 各有各的理由

正当不少华人移民还在努力争取，想要入籍成为美国公民的时候，不料2017年还没过完，却已经有超过四千四百多名美国人，宣布放弃国籍。

前检察官、南加州资深审判出庭律师郑博仁(Paul P. Cheng)介绍，依照美国《移民与国籍法》第349 (a)(5) 条的详细规定，美国公民必须亲自办理放弃其公民身份，不能通过邮寄、电子方式或通过代理人进行。必须亲自出现在美国驻外的领事馆、大使馆或外交官员面前签署放弃誓言。

根据美国财政部的数据，放弃国籍的人数连三年创下新高：2016年美国有5411名美国人放弃了美国公民身份，高于2015年的4,279人。在这些放弃的人中就包含英国政治家、伦敦前市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)。这其中原因究竟是什么？

过程和影响

放弃美国公民的身分可能带来严重问题，比如：放弃美国公民所拥有的福利，包括在美国选举中投票的权利、在外国旅行时政府的保护和援助、在国外出生的子女的美国公民身分、获得联邦职位的机会以及无限制进出国家的自由等。

再者，放弃公民身分并不仅仅是撕掉护照那样简单。这是一个复杂的法律程序，涉及文书工作，面试和费用。由于美国公民寻求放弃身分的人数不断增加，美国国务院已将放弃公民身分的费用从450美元提高到2350美元，是其他高收入国家的20多倍。此外，一些高收入的公民还有可能欠下所谓“放弃国籍税”的资本所得税。

郑博仁律师提醒：非常重要的一点是，几乎在所有情况下，放弃国籍是不可撤销的行为，这意味着您将无法改变主意，重新获得美国公民身份。但尽管有这些后果，还是越来越多人选择放弃美国公民身份。

全球税收报告：放弃美国国籍人数上升的原因

虽然放弃公民身份的理由因人而异，但最近放弃的人数创下新高的主要原因被认为是新的税法，包括2010年的“海外帐户税务遵行法”(FATCA)。根据美国国税局，FATCA是“把查税的范围扩及到那些在海外有银行帐户或有资产的美国公民。”

FATCA关注的重点：

美国纳税人的海外帐户籍资产

美国纳税人持有的金融机构

美国纳税人有实质所有权的外国公司

根据FATCA的规定，在美国以外拥有超过规定标准的金融资产的美国纳税人必须填写8938表格——“特定外国金融资产报表”报告他们的资产(该门槛根据您的申请状态以及您是否居住在美国或国外)。

国税局IRS也警告，“不申报这些金融资产将受到严重的惩罚”。值得注意的是，除了表格114《海外银行或投资账户申报法案》(FBAR)之外，FATCA的要求还包括长期外国金融账户的报告。若没有遵守其规定将面临严重的处罚，甚至涉及刑事责任。

除财务报告要求外，还有双重课税的问题。与大多数国家不同的是，美国是根据身分来课税，因此不管身在国内或海外，美国公民其资产与所得都会被课税。虽然外国税收可以抵免减轻税收负担，但是这并不能消除所有的双重课税，特别是对于那些在国外和美国都有缴税的高收入者。

公布放弃国籍的人数众多

现行的税法和与之相关的报税、申报和纳税义务使许多美国人选择放弃国籍，不仅仅是因为钱，而是因为他们认为税收遵从和披露的法律不方便，繁重，甚至不公平。

FATCA的另一个问题 – 外国金融机构要向美国报告美国公民账户资料。许多外国银行根本不想与美国客户打交道。结果，许多美国公民被海外的金融机构拒之门外，如果您住在海外，想要支付账单，这是一个令人着急的问题。

其他放弃的理由

在历史上，美国人有时会因为其他原因放弃国籍。例如，越南战争期间反对美国的政策。有些行为还可能导致个人失去美国公民身份，而不需要自我放弃。郑博仁律师介绍，根据《美国税法》及《移民与国籍法》(见《美国法典》第8篇)，公民身份也可因下列原因被自动终止：

申请并成为另一个国家的公民

宣誓效忠另一个国家

加入另一个与美国作战的国家的军队，或者加入另一个国家的军队作为军官

在外国政府工作的同时也是该地的公民

接受外国政府就职宣誓效忠或其他正式宣誓效忠的工作

在美国司法部长的批准下，在战争时期放弃美国公民身份

实施叛国行为或试图以武力推翻美国政府(并被军事法庭或民事法庭定罪)

目前虽然美国税法导致每年有不少人放弃美国公民身份，但是并不是仅仅把护照丢进碎纸机这样容易。因为法律规定，那些在国外但希望放弃美国公民身份的人，必须与美国领事或外交官员面谈，美国公民不能通过邮寄，通过第三方或在美国放弃公民身份。

放弃公民身份具有严重的后果，美国国务院除了放弃给予美国公民的福利之外，还建议任何考虑放弃美国国籍的人都应该明白，在几乎所有情况下，这种行为都是不可反悔撤销的。但是有一种例外情况：18岁以前放弃公民身份的人可以在18岁以后的六个月内通知国务院，恢复公民身份。

放弃公民身份是任何人都可以做出的最严肃的决定之一。仔细权衡自己和家人的利弊。还建议您咨询一位经验丰富的法律专家，了解放弃的税务后果。

郑博仁律师事务所–Dec 15, 2017,20:23

芝加哥侨报