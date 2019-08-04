新移民改革提案 – 《高技能移民公平方案》H.R. 1044: Fairness for High-Skilled Immigrants Act of 2019

7月10日，美国联邦众议院以365票对65票的压倒性的优势通过《高技能移民公平方案》（HR1044法案），这一项深受印度人和华人强烈关注的提案旨在取消职业移民绿卡基于国别限制的数量上限，提高亲属移民绿卡数量的上限，以解决目前排期过长的问题。

国会官网截图

简要地说，最受华人群体关注的有两点，一是该法案将取消技术移民签证中各国的7％上限。二是每个国家的亲属移民的上限从每年可获得签证总数的7％，将增加到15％；同时，还废除了一项在1992年通过的涉及“中国学生保护法案”（CSPA）中每年扣除1000个名额的规定（原定共53年）。

此外，作为过渡，在3年内，该提案保留一定比例的EB-2、EB-3和EB-5，将用于2020-2022财政年度。这些名额保留给接收这类签证最多的两个国家（如印度和中国）之外的其他国家的移民。除此之外，任何国家的移民不可以占到超过85％的绿卡分配的上限（如印度）。换句话说，3年的过渡期以后，就完全没有国别限制及限额了。

根据美国移民局数据，2018年美国境内持H-1B签证的印度人占总数的73.9%，中国人占11.2%。因此，这个消息甫一传开，印度裔群体一片欢呼，这对于他们来说是绝对的利好。而华人群体则是喜忧参半。对申请投资移民EB-5的中国人来说，是利好消息，以往每年被扣除1000个名额中的700个名额的回归，将会缓解投资移民的漫长的排期，同时EB3的申请，也会有300个名额回归。

然而对持有H-1B签证，正排队申请绿卡尤其是EB-2的留学生群体来说，这是一个至少未来几年内都很负面的消息，因为3年过渡期之后，持H-1B总数的约74%的印度人以往积压的申请人，将会用掉每年绝大多数名额，据说将导致这部分中国留学生的申请绿卡等待期，从现在的平均5年，延长到8至10年。

该提案目前还只是在众议院通过，未来还要在参议院得到通过和经总统签署。但以在众议院高票通过的情况看，参院通过的可能性很大。这一法案罕见地得到了两党的共同支持。如果回想一下美国两党近年在移民改革问题上几乎是水火不相容的对立立场，那么就会明白这一法案，确实罕见地显示了两党在移民问题上存在的一定共识。

移民法中关于国别的限制主要是为了多元化，众所周知，民主党一向主张多元化，这项提案的提出者，加州民主党联邦众议员罗芙根在提案以压倒多数获得通过后表示，此提案是为了美国企业的发展，使其能够招募更多的优秀人才。同时，罗芙根说，绿卡申请应该因个人条件优秀而通过，皮肤颜色或出生地不应该是决定因素。这应该就是两党多数议员的共识。

一部分中国留学生对此表示不满，并有人发起白宫签署等行动，应该说，美国的立法不会受外国人影响，应该寻求其它有效的方式。在移民问题上，华人群体一向组织松散、缺乏前瞻，反观印度人，印度裔全国性组织“移民之声”早在2005年成立时就关注加速高技术移民的绿卡程序，致力于废除核发绿卡的国别限制。这些印度人群体和组织，加上高科技大公司的幕后推手形成了一股合力，他们的成功归于多年的努力。

总体看，HR1044法案如果通过，对中国申请者来说有利有弊，短期看，一部分人会受到影响，但长远看，还是有有利因素。

其一，印度申请人的积压是历史遗留的问题，等过一定时段解决后，中国申请人也会因为废除国别限制而受益。

其二，罗芙根所说的肤色和出生地不应该是决定因素这个立场很重要，法案如果最后通过，确实会有少数人受到影响，但反对歧视应该是华人群体的不可动摇的立场。这一包含反对国别歧视、种族歧视和出生地歧视的法案通过的影响，肯定对华人包括寻求绿卡定居的中国人有利。而且，对华人在其他领域包括教育领域（如对华裔大学招生招生歧视）的反种族歧视、反国别歧视行动，能够起一个很好的激励作用。

2019-07-15 00:23 来源：侨报 作者：一 娴 编辑：江塔