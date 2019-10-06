来美移民签证再收紧！ 申请人须证明有能力承担医保

4日晚，白宫发布总统公告，要求未来的移民签证申请人证明能负担起医疗服务，此举可能使贫穷的移民进入美国变得更难。

据《华尔街日报》、新华社报道，该要求将在30天内生效，要求移民签证申请人(包括与美国家庭成员有联系的人)在获得签证之前，必须证明自己有健康保险，或证明自己有能力支付医疗费用。

移民头五年不能使用医疗补助

公告宣布，将“暂停让那些会给医保系统财务上增加负担的移民进入美国”，以确保美国公民享有医保福利。

这项新规定将进一步采取措施，要求任何希望移居美国的人参加私人保险（包括依靠家庭成员的健康计划），或拥有支付重大医疗费用的财务手段。

该声明还允许拥有“财力来支付合理可预见的医疗费用”的移民进入美国，但并未定义达到该标准的门槛。

根据白宫的新定义，在《平价医疗法案》保险交易所购买的补贴计划不会被视为合格的保险形式。

合法居住在该国的低收入移民在开始的头五年不能使用医疗补助，但如果他们的收入足够低，他们可以获得保费补贴。根据新的白宫政策，使用补贴购买健康保险将使人们丧失合法居住在该国的资格。

白宫在声明中说，它正在采取进一步措施，通过防止移民加入医疗补助计划或在没有保险的情况下进入急诊室，要求医院或纳税人负担费用，以保护美国公民的医疗保健系统。

白宫在声明中说，它正在采取进一步措施，通过防止移民加入医疗补助计划或在没有保险的情况下进入急诊室，要求医院或纳税人负担费用，以保护美国公民的医疗保健系统。

低收入者几乎不可能获取移民签证

声明说：“特朗普总统已采取行动，促进移民自给自足，这长期以来一直是我们移民系统的基本方面。”

这项新要求将适用于每年数十万持移民签证移居美国的人。根据国务院的数据，在2018财年，美国共签发了大约534000签证，比上一年减少了4.6%。

其中一些签证，例如发给美国公民的非公民子女的签证，不需要遵守新规定。

美国每年发行约110万张绿卡，但签发移民签证的人往往积压数年才能获得永久居民身份。

公告还说，新规将于今年11月3日生效，具体操作标准和执行程序将由国务卿制定。

专注医保问题的美国非营利组织凯泽家庭基金会的一名负责人当天表示，这一规定下，低收入者几乎不可能获取美国移民签证。

此举标志着特朗普为限制移民进入美国的能力所做的最新努力。特朗普主张控制移民数量，他上台后一直在收紧美国移民政策。

2019-10-04 23:51 来源：侨报网综合