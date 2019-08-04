特朗普政府多项严限移民政策 2018年宣誓入籍人数却达五年来最高点

美国公民和移民服务局（USCIS）日前公布了2018财年统计报告。尽管特朗普政府开展了多项严限移民的政策，但在2018年宣誓入籍的人数达到五年来最高点。

报告显示，USCIS在2018年共计处理了84万9500个入籍表格，其中75万6800人被批准入籍，新公民人数较2017年同比增加6%，较2014年增加16%，当年只有65万3400人宣誓入籍。

USCIS局长西斯纳（L. Francis Cissna）在一份声明中表示，“在上一财年，移民局审批了800多万份移民福利申请，比过去五个财年增加了28％。USCIS同时帮助75万7000名新公民圆了美国梦，宣誓入籍人数为五年最高点。”

另据报告显示，2018财年移民局共处理了63万8300份绿卡I-485申请表，较2017财年上升3.7%，其中47%为亲属移民，近19%为职业移民。I-485批准率为91%，与2017财年的数字持平。其中，亲属移民的批准率为87%，职业移民为91%，而难民/庇护的批准率高达98%。

2018年，移民局共计接到114万2100份I-90（绿卡补办更新）申请，较2017年同期增长了127%。其中108万1600人申请获批，批准率为93%，较2017财年的94%有所下降。

特朗普政府于近日宣布了一项全面移民改革方案，将使美国的移民系统从以家庭为导向转变为以雇佣和技术为导向，倾向于年轻人，以及受过高等教育、有较高工资收入的移民。尽管如此，自特朗普上任以来，美国政府移民政策持续收紧，不仅打击非法移民入境，也在限制移民领取美国政府福利。为履行“美国优先”政策，高技术人才签证H-1B的获批也开始趋紧，拒签率持续增高。

2018财年，移民局共接到39万6300份H-1B申请，其中33万5000份申请获批，批准率为85%，为五年来最低，2017财年的H-1B批准率为93%。而工作许可的批准率也由前一年的95%降至90%。

USCIS发布新报告之际，总统与国会民主党人仍在就南部边境墙资金起争执。民主党人批评，政府对非法移民的持续镇压只会加重移民法庭案件积压。美国移民法院目前已有85万起积案，全美只有450名法官来处理这些案件。

特朗普4月底接受福克斯财经访问时表示：“我们不需要法院系统，我们的法院系统有90万积案。换句话说，他们有一个法庭，需要审理90万个案件。这有多荒谬？”

他补充说：“我们需要的是新的法律，不再允许这样做，所以当有人进来时，我们会说：‘对不起，你得出去。’”

最新报告显示，政府去年共计处理了8万1900份庇护申请，较2017年增加61%，创下近5年来的新高，其他类别人道主义计划申请数都有所增加。但接收的难民数量却创下新低，较2017财年减少58%。

(美国中文网综合报道)