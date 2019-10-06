特朗普政府推进移民DNA采集计划

国土安全部高级官员周三（2日）透露，白宫预算办公室（budget office）近期计划完成一项拟议规则，该规则将为广泛收集移民拘留者的DNA提供一个基础框架。

据Politico报道，由于特别顾问办公室（Office of Special Counsel）发现联邦边境官员未能根据联邦法律要求收集被拘留移民的DNA样本，司法部制定了上述拟议规则。特别顾问亨利·科纳（Henry Kerner）8月表示，根据2005年出台的《 DNA指纹法》（DNA Fingerprint Act），联邦执法机构必须收集被拘留者的基因样品。

目前，国土安全部正在根据前秘书珍妮特·纳波利塔诺（Janet Napolitano）于2010年实施的豁免条款进行执行。特别顾问办公室说，一名告密者透露该部门并没有进行DNA收集。

国土安全部官员周三（2日）表示，特朗普政府还没有预估收集DNA的成本，也没有制定部分或全部实施该规定的时间表。收集成本需要包括对移民进行DNA测试的费用以及收集样本所需的人力。

这位不愿透露姓名的官员说：“我们正在寻找一种能够快速实施该规则的方法，同时还要能确保我们可以分阶段实施。”

2019-10-02 23:17 侨报网