留学生成绩差也可能被拒签？

近日，随着川普行政命令的下达与实施，川普总统与美国移民当局整治非法移民的“大戏”可以说是越演愈烈。这股浪潮之汹涌，不仅让那些“黑”在美国的非法移民们人人自危，甚至一些持有合法身份在美的民众也变得小心翼翼。据悉，就连眼下公认的最受移民官信任、最受美国欢迎的留学生签证也出现被拒签的状况。

现就读于洛杉矶某社区大学的中国留学生小刘，就在假期回国探亲期间遭到了美国大使馆的拒签。首次被拒之后，刘同学又抓紧重新递件准备再一次面试签证，然而令她和家人没想到的是，她的学生签证面试竟然屡战屡败。这让小刘一家人百思不得其解：按照常理来说，小刘的学籍还在她现在所就读的美国高校，手里持有学校签发的I-20 表格，而且目前小刘既不是刚刚入学的新生也不是已经毕业的留学生，而是处于正在就读的过程中，大使馆竟然就这样间接取消了她本该拥有的F1 学生签证。

通常，签证面试官拒签是不会告知当事人具体原因的，于是小刘与家人及朋友们开始了一番探讨，最后大家一致认为，问题有可能出现在小刘的学习成绩上。因为在社区学院（College）就读的中国留学生，通常都会在入学一到两年之内，转学到综合性大学（University）就读。通俗来讲，社区大学仅仅能提供等同于综合性大学的课程，但是如果想要获得某一专业技能的学历以便今后在社会中找到一份要求有学士学位的工作的话，就必须要进入一所提供学士学位的大学，而不是社区学院。

对于中国留学生来说，社区学院仅仅是一些成绩不尽如人意的学生需要获得学士学位的一个临时中转站，在社区学院就读的绝大部分中国留学生的近期目标就是尽快转到一所大学，为此不少社区学院专门设有为学生提供办理转学、择校等咨询和手续的机构，甚至有些中国留学生聚集的社区学院还为此专门设有中文服务平台及学生组织，例如帕沙迪纳城市学院（Pasadena City College）。按照这样的思路考虑下来，小刘同学自身就极有可能存在较大的问题了，首先，小刘已经在她就读的城市学院待了近4 年的时间，这是一般中国留学生不会发生的现象，这样看来，小刘遭到拒签的经历在专业的移民律师眼中看来是很容易解释的。

针对该种现象，洛杉矶华人律师助理李小姐表示：“小刘同学这种情况，极容易引起签证官的怀疑， 通常学生不会在社区学院里读4 年时间的书，那么签证官便很容易推测小刘同学申请留学签证则很有可能不是真的为了读书、拿学历文凭， 而仅仅是获得一个合法在美居留的身份而已，否则，她不会在一所社区学院里逗留那么久的时间。”

来源：侨报网