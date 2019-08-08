移民局突袭一工厂捕680名无证移民 规模达十年之最

当地时间7日，移民和海关执法局(ICE)官员突击搜查了密西西比州7家家禽加工厂，有680名无证移民被捕。ICE官员称，这次行动可能是十年来，单一州内最大规模的工作场所突袭行动。

据美国中文网报道 ，ICE发言人证实了这次突袭事件，称这是与密西西比州南区美国检察官办公室协调行动的一部分。

“ICE国安调查特工正在密西西比州的多个地点执行联邦搜查令，作为国安调查与密西西比州南区检察官办公室，协调运作的刑事和行政调查的一部分。”ICE发言人考克斯说。

据报道，ICE的特工们搜查了工厂，要求员工出示身份证件。那些无法证明其合法居住地的人被拘留，而那些有文件的人在储物柜被搜查后被释放。

中新网报道，据悉，家禽加工厂一般都严重依赖移民劳工来清洁、切割和包装产品。活动人士和工会长期以来一直指责家禽业滥用无证工人，他们无法向联邦政府提出申诉保护。

目前，尚不清楚是什么犯罪活动引发了联邦刑事逮捕令以及美国检察官办公室的参与，报道称，移民违法行为在很大程度上涉及民法，不受刑事逮捕令的约束。

7月11日，约三百人在旧金山美国移民和海关执法局门前集会，抗议特朗普政府清除无证移民的计划。（图片来源：中新社）

2018年，ICE在俄亥俄州进行了一次大规模突袭行动，一家大型景观公司被ICE调查。

随着移民拘留中心达到容量极限，总统特朗普于6月发誓要将“数百万”无证移民驱逐出境，包括来自美墨边境的寻求庇护的被拘留者。

特朗普政府威胁要进行普遍的，大规模的工作场所突袭行动，但主要是针对有待处理驱逐令的无证移民。

美国官方此前还表示，针对旧金山、洛杉矶、纽约以及芝加哥等10座城市大约2000名移民的拘捕行动会于7月14日开始。特朗普说，“我们将把成千上万人带走。”此后，他称执法行动“非常成功”。

本轮拘捕无证移民的计划公布后，多地爆发抗议集会，移民支持团体也纷纷采取行动，对社区进行调查，并分发传单。他们告诉移民，如果执法人员出现在家门口，应该如何应对。美国有线电视新闻网报道称，7月，美国各地无证移民都在为应对拘捕行动做准备。

有分析人士认为，特朗普此举，更多意在向其铁杆支持者展示其强力打击非法移民的姿态。从2020年大选的角度而言，对谋求连任的特朗普来说，姿态作足远比具体有多少无证移民被捕显然更为重要。

侨报此前报道，尽管如此，这起事先广为宣扬的拘捕行动已给美国多地移民社区带来恐慌和伤害。

强力打击非法移民是2016年大选期间特朗普的主要竞选承诺之一，预期也将成为2020年大选的热门议题。特朗普执政迄今，国会民主、共和两党一直未能就移民政策改革问题达成妥协方案。

2019-08-07 21:03 来源：侨报网综合