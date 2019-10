【圣路易时报编译 欧文】 川普移民政策主要变化就是不支持移民依赖公共医疗项目,领取食品券,住房补助以及其他福利。

川普提议的政策会使获取福利的移民更难获得绿卡,该项政策还要求申请人证明如果他们获许入境,他们不会领取公共福利。

哈佛/哈里斯(Harvard/Harris)的民意调查结果显示大多数公众支持川普:60%的投票者同意那些严重依赖福利的人们不应该获得绿卡。

1999年,克林顿总统重新定义了“公共负担”的概念,认为只有得到现金福利才属于“公共负担”,医保、食物券及房屋补助不属于“公共负担”。

克林顿的政策有悖于美国价值。

国家科学院研究表明,州政府和地方政府每年平均为第一代移民花费1600美元,包括公费教育,“社会安全网”(social safety net)以及减税。

州和地方政府在不使用“社会安全网”(social safety net)的新移民身上花费较少,有益于纳税人。

川普同时还声称要改变在医疗保险上美国给予移民的比给予美国公民的更优惠的情况。

奥巴马医疗法案允许合法入境的移民在入境当天就可以注册奥巴马医保,不需要等待。假如是穷人,可以获得免费医疗,山姆大叔还可以支付个人自付部分。甚至超过65岁也可以得到该项福利,这无异于邀请生病的老奶奶移民美国。

对于美国人来说却没有这样的好事,有200万美国人因为赚太多得不到医疗补助,又因为赚太少不适合奥巴马保险,因为他们是美国人,不上不下,啥都得不到,根本就没有保险。假如他们是移民,他们就可以参加奥巴马保险,政策对于移民来说要好得多。

还有250万中产人士放弃奥巴马保险因为他们负担不起,而他们所付的税却为新移民买免费保险去了。

如今全球移民激增,几乎所有的发达国家都要求移民能够自立更生,丹麦、德国、奥地利禁止他们拿福利,芬兰和比利时要求工作证明。

但是美国,民主党反对针对移民的任何限制,污蔑不同意者为种族主义者,这种辱骂正在分裂国家,关于如何接纳移民以使国家经济增长同时又保护我们本国的穷人,需要我们所有人认真讨论。

Betsy McCaughey (纽约州前副州长)

Source: Trump is clearly right: We don’t need new immigrants headed directly to welfare by Betsy McCaughey

Betsy McCaughey is a former lieutenant governor of New York.