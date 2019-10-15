【圣路易时报编译 欧文】去年，白宫把停止绿卡抽签作为一项新的移民政策提议，但是该提议在提交国会之后石沉大海。

川普在竞选集会中就一直将绿卡抽签移民政策作为攻击对象，当局曾尝试对绿卡抽签人资格进行限制，这些限制将使低收入人群更难申请绿卡抽签。

尽管有来自白宫的压力，国会还是没有停止绿卡抽签项目，该项目每年接收大约55,000名大部分来自非洲和欧洲的新移民，为他们提供了通向绿卡的途径。支持者称相比于其他移民，这些移民有着更好的教育背景，英语能力更强，以及这些国家历史上移民美国人数较少。

但是川普政府并不支持绿卡抽签计划，今年六月份，国务院宣布一项新规：要符合绿卡抽签条件，申请人在申请时必须有护照，官方说这项规定旨在防止欺诈。这看上去并非大问题，但是在一些国家，取得护照并不容易，并且要耗费大量的时间。

不久前，共和党谴责奥巴马政府不需要国会批准就制订移民政策，现在轮到川普政府疲于等待国会审议结果，代理移民局长Ken Cuccinelli在接受移民研究中心的采访时提到：时间是我们的对手，我们在考虑如何在法律许可范围内做些变通。

有批评称当局仍在试图达到目的，以各种手段不需要征得国会批准就能够推行新的移民政策。

批评人士指出，移民“公共负担” 开始实施，该项规定使得使用过公共福利（比如食品券）的移民难以获得绿卡。该项规定还对移民增加新的收入要求，新政策将更青睐于收入超过贫困线250％的移民。

支持者还对日前签发的关于健康保险的政策表示担忧：该政策要求移民在入境前要证明他们会在30天内购买医疗保险或者证明有能力支付自己的医疗费用。根据无党派移民政策机构分析，这项规定可能每年将拒绝375,000名新移民。

(Source: NPR – How The Trump Administration Uses ‘Workarounds’ To Reshape Legal Immigration)